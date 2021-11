Coche eléctrico 2021, el número de estaciones de carga en Europa e Italia: las cuentas no se multiplican

Para ser considerado por el público comprador, el vehículo eléctrico debe superar dos obstáculos: el precio, que actualmente ve en desventaja frente a las propuestas térmica e híbrida, y la red de carga. Los gobiernos deben invertir en infraestructura de carga, particularmente infraestructura expresa, para cambiar el interés de los consumidores hacia la movilidad eléctrica. Un deseo que no siempre es lineal y las dudas sobre la capacidad de los países individuales para ser proactivos en el tema han disuadido a muchos fabricantes de automóviles de inscribirse en la Cop 26 en Galsgow. El documento conjunto establecido para el año 2040 Venta de coches de combustión interna en todo el mundo. ¿Cuál es la situación en Europa? Resumiendo la respuesta, podemos decir que el coche eléctrico está listo para Europa, pero Europa no parece preparada todavía para el coche eléctrico.

Millones de columnas, objetivo poco realista

Para poner el tema en blanco y negro está el Informe Especial 05/2021 del Tribunal de Cuentas Europeo, que señala que “además de los altos costos de compra de los vehículos eléctricos, la falta de estaciones de recarga y repostaje dificulta el desarrollo del combustible alternativo mercado.” La Unión Europea ha hecho de la mejora de la red de carga un pilar del Green Deal, un plan para avanzar en la transición energética, pero aún está lejos de lograr su objetivo político de hacer que cargar autos eléctricos sea tan fácil como llenar un tanque convencional. Dijeron los auditores. El informe es claro: “La UE todavía está lejos del ambicioso objetivo del Acuerdo Verde de 1 millón de puntos de recarga para 2025 y no existe una hoja de ruta estratégica general para la movilidad eléctrica”. El objetivo es un desafío, pero tener un millón de columnas en poco más de tres años parece poco probable. Cabe señalar que no se trata solo de números absolutos, incluso hoy en día, con un número limitado de coches eléctricos, la red actual no satisface las necesidades de los consumidores en cuanto a velocidad de carga, fiabilidad, facilidad de uso, ubicación y experiencia de pago. . A menos que sea cliente de Tesla, obviamente.