Contribuciones no reembolsables, luz verde para pagar incluso en caso de incumplimiento de las facturas fiscales

Contribuciones no reembolsables: la presencia de cualquier Incumplimientos relacionados con facturas de impuestos No cuestione el pago de ayuda covidY la regla de interpretación autorizada contenida en el Decreto Legislativo No. 209/2021. el deuda tributaria No es un obstáculo para el uso de los puntales colocados para hacer frenteEmergencia del virus corona.

Cualquier posible duda al respecto es eliminada por el artículo 3 del decreto fiscal Fue adoptado por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial el 11 de diciembre de 2021.

Contribuciones no reembolsables, pago por Hacienda incluso en el caso de facturas fiscales

Mientras el Parlamento trabaja en Convertir un decreto fiscal en ley y definir Ley de Presupuesto 2022el gobierno acordó un Decreto de nueva ley Presenta Medidas financieras y financieras urgentes.

Entre Actualizaciones incluidas en el texto Tambien hay uno Un estándar de interpretación auténtico con respecto a las contribuciones no reembolsables a la emergencia pandémica de Covid-19 Lo cual despeja dudas sobre el pago por parte de la Agencia Tributaria de los montos estipulados en los decretos de emergencia en presencia de facturas de impuestos a cargo del beneficiario.

Archivo de texto Decreto Ley N. 209 el 10 de diciembre de 2021 explica quedesembolso de ayuda covid No sujeto a disposicionesArtículo 48 bis del Decreto Presidencial del 29 de septiembre de 1973, n. 602.

Por tanto, las reglas de 30 de junio de 2019 Las administraciones públicas y las empresas con participación pública a menudo requieren verificación antes de implementar Pago de una cantidad superior a 5.000 euros Cualquier suposición relevante “Obligación de pago que surge de la notificación de una o más órdenes de pago en un monto total al menos igual a este monto”..

Disposiciones generales confirmadas hasta el último 31 de agosto de 2021. Finalmente, de hecho, el Decreto de manutención duplicado La fecha final de la suspensión de lo dispuesto en el artículo 48 bis del Decreto Republicano 602/1973 se fijó en comentario Desde el inicio de la pandemia, y por tanto a partir del 21 de febrero de 2020 para los contribuyentes de la primera zona roja y a partir del 8 de marzo de 2020 para todos los demás.

Contribuciones no reembolsables, luz verde para pagar: las facturas fiscales no son un obstáculo

En otras palabras, en presencia de Requerimientos requeridos I Las contribuciones no reembolsables estipuladas en los distintos decretos de emergencia Pertenecen a todos.

Las deudas fiscales no se interponen en el camino de la ayuda: incluso aquellos que aún no han cumplido con los pagos adeudados. Notificación de factura fiscal Puede postularse y obtener apoyo.

Eso aclaración importante También a la luz de las últimas rondas de refrigerios que se avecinan. En diciembre, todavía se pueden solicitar tres formas diferentes de contribuciones no reembolsables. Los beneficiarios potenciales con deudas tributarias pueden continuar Sin duda se puede utilizar.

Vencimiento Solicitud diciembre 13 Subvenciones no reembolsables para particulares con rentabilidades que oscilan entre los 10 y los 15 millones de euros 21 de diciembre Subvenciones no reembolsables para actividades cerradas 28 de diciembre Saldo final – Contribuciones equivalentes no pagables

Por tanto, el pago lo realizará la agencia tributaria teniendo en cuenta Explicaciones proporcionadas.

Pero no solo: si es uno Fallo de interpretación correcta Para ser aplicado sin límites de tiempo. Mecanismo de desembolso de ayuda de Covidla regla también debe aplicarse a todos los pagos no realizados por la Agencia Tributaria por Controles a los beneficiarios.