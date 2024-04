Conte es el preferido por San Remo y Di Martino, listo para “Avari Tui”

Carlos Conte Antes de todo. Antonella Clerici, pero ciertamente nadie lo apoya. o Alejandro Cattelan. Paolo Bonolis ha desaparecido. El próximo Festival de San Remo debería poner a uno de estos rostros en el centro de atención. En palabras de Fiorello – un informante reciente – el juego está a punto de terminar: «Las carreteras son planas. Carlo ha sido contactado sobre San Remo 2025, está pensando en ello. ¿Puedo dar mi opinión? Después de Amadeus tenemos que estar en el lado seguro y Carlo Conte es el que está a salvo”. La solución de Bonolis puede ofrecer cierta certeza, pero parece poco práctica por tres buenas razonesLa primera es que más allá de las afirmaciones superficiales, la idea no le interesa del todo; La segunda es que todavía le queda un año de contrato con Mediaset; De ahí el tercer motivo, que es que para Ray no sería mejor desde el punto de vista de imagen presentarse en su evento más importante con un presentador “contratado” por la competencia. Por otro lado, Antonella Clerici tuvo el coraje de pedirle que lo hiciera en pareja. Ella se negó: creía, con razón, que podía organizar el festival ella sola. Para muchos, empezando por la alta dirección de Rai Pubblicità, la hipótesis de Cattelan es arriesgada.: En horario de máxima audiencia, no llegó a las pantallas como se esperaba, y la próxima película de Sanremo es un elemento básico para las arcas de Rai.