Sophie Kinsella: “Tengo cáncer cerebral y estoy recibiendo quimioterapia”.

La escritora de “I Love Shopping”, Sophie Kinsella (54 años), anunció la enfermedad en Instagram: “A finales de 2022, me diagnosticaron glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral”.

“Fui tratado por el excelente equipo del University College Hospital de Londres. Me han operado y estoy realizando cursos de radioterapia y quimioterapia. . De momento todo está estable y en general me siento muy bien, aunque me siento muy cansado y mi memoria está peor, ¡incluso más que antes!

¿Quién es Sophie Kinsella?

Sophie Kinsella nació en Londres en 1969, donde vive con su marido, Henry, y sus cinco hijos. En 2000 se produjo un gran éxito con la primera novela de Serie más vendida amo ir de comprasal que siguió, entre otras cosas, Me encanta ir de compras a Nueva York (2002), Me encanta comprar en blanco (2002), Me encanta ir de compras con mi hermana. (2004), Me encanta comprar para bebe (2007), Me encantan las mini compras (2010), Me encanta ir de compras a Hollywood (2014), Me encanta ir de compras en Las Vegas. (2015) y libro electrónico Me encanta ir de compras en Venecia (2014).