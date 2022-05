Concierto en vivo el Primero de Mayo en Roma. Miles en San Giovanni Mengoni do Dylan, Blowin’in the wind apaga Ambra al despedirse de Fedez- Corriere.it

desde laura martellini

Ambra Angiolini al frente del gran concierto en Piazza San Giovanni. Big mother y body shaming: “Me dijeron que tenía sobrepeso. Pero hoy me siento hermosa”. Fedez levanta polémica: “Creo que se me perdió la vocación”. Luego el presentador coserá

Los ucranianos abrieron Go-A con el himno de paz de John Lennon “Imagine” con invitados refugiados de diferentes países en la fiesta del Primero de Mayo. Una multitud alegre, colorida, descarnada, de gente muy joven, con acentos diferentes. Del norte al sur de Italia. Una imagen que no se ve desde hace tres años y se pierde en la Piazza San Giovanni. A las 14:00, miles ya llenaban el césped frente a la Basílica de San Giovanni in Laterano para el gran concierto de Ambra Angiolini. Se convirtieron en decenas de miles a media tarde, tanto que la comisaría detuvo el flujo. Todas las puertas de entrada han sido cerradas. Iqbal fue grabado por el director técnico Massimo Bonelli como uno de los más altos en la historia de la transmisión en vivo: “Desde la organización de este concepto, no creo haber visto la arena tan llena como esta noche”. alrededor de 150 mil Pasaron por la plaza San Giovanni.

Uno de los primeros mensajes que se lanzó desde el teatro fue también para combatir la vergüenza del cuerpo: «Gorda, eres grosera, me decían cuando era niño – me acordé de la cantante Big Mama -. ¡Esconder! Que triste…pero ahora estoy genial…” Un aplauso como un estruendo dio la bienvenida a los técnicos que subieron al escenario. Historias: como la historia de Mel, nombre real Elisa Pucci, de Felletri, cerca de Roma, ganadora de la próxima competencia de 1 m, competencia juvenil May Day: «Mi modelo es Raffaella Cara – explicó la jovencísima de traje rosa y camisa verde con lazo -. Y amo a Gino Pauli. Los artistas pueden escribir a la ligera al contar temas importantes. Cantantes de hoy, ayer y mañana. Soy una mujer en otros momentos, no solo en el vestido”. La Fundación Museek, pasó de escribir en inglés a italiano y se llevó la victoria en el concierto con la canción “Sì, Signorina”.