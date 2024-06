“Con Frida Kahlo en México, Autorretrato como geografía” vía El saber ancestral y el cuerpo de la mujer de Paola Sopi sobre la muerte y la vida

97

Autorretrato como geografía, con Frida Kahlo en MéxicoPaola Sopi, publicada por Giulio Perrone, es un viaje físico e imaginativo a los pliegues más profundos de la vida de Frida Kahlo.

La guía presenta una simetría invertida de viajes en la que el universo caleidoscópico de Frida Kahlo le habla a México y no al revés. Es un viaje emocional e intelectual a través del cual es posible explorar los colores vivos y las cicatrices de su universo artístico, que explora las profundidades de la psique humana a través de la representación visual.

Paola Sopi afronta este interesante recorrido por la vida de la artista, que lleva al lector a descubrir Gaza Azul, en Coyoacán, el Zócalo (la plaza principal de la Ciudad de México), nos habla del encuentro con Diego Rivera y del interesante cuarto secreto que estuvo cerrado con llave el día de la muerte de Diego Rivera, el cual dispuso en su testamento como esta parte de la Casa Azul. No se abriría hasta quince años después de su muerte. De hecho, a finales de 2003 Grupo Técnico Ficomiso Permitió que se abriera esta habitación secreta y sacó a la luz todo lo que había en ella: fotografías, cosméticos, zapatos, ropa y joyas del artista, además de dibujos, libros y cartas que formaban parte de su biblioteca personal.

Además, Paola Zoppi ofrece un extenso y muy interesante sitio web y bibliografía dibujada para continuar, explorar y diseccionar el interés de Frida Kahlo por México.

Paula, aunque leí la introducción de En México con Frida Kahlo, mi primera pregunta es: ¿Por qué elegiste hablar de México y Frida Kahlo? ¿Qué te motivó?

La idea de escribir este libro permaneció en un cajón, latente, durante años. Me acerqué al arte y la biografía de Frida Kahlo a partir de un evento traumático: un aborto en el cuarto mes de embarazo.

Conocer mejor su historia fue una herramienta terapéutica que me permitió, de alguna manera, mirar un suceso que me marcó en el rostro y que en su momento hubiera dado todo lo que no debía y no hubiera imaginado que el suyo era el verdadero. historia. Como Frida, no me convertí en madre. Por ejemplo, al observar el trabajo en el Hospital Henry Ford, entendí, por un lado, con qué detalle Frida describió lo que le sucede a nuestro cuerpo y alma en esa situación; Por otro lado, leo el aborto como una expresión de un conocimiento ancestral: la muerte y la vida pasan por el cuerpo de la mujer creando un ciclo ininterrumpido.

Cuando comencé a escribir este libro, seguí el camino de Frida Kahlo y me pregunté quién fue la mujer que logró semejante cuadro. nacíJuntando esa vida y esa muerte, explico una experiencia que viví hace unos años.

En su opinión, la parte más vergonzosa del artista es lo masculino (que se muestra en términos de terquedad en la libertad tanto artística como económica), pero ¿cómo se expresa lo femenino?

Su cita hace referencia a lo que surgió del análisis del mapa abstracto, que quise insertar para perfilar las características de Frida en el momento de su llegada al mundo el 6 de julio de 1907. Al leerlo, me di cuenta de cuánto hombre y mujer. Las esferas en ella no están tan claramente delimitadas, pero si queremos, la parte femenina está conectada con la esfera de los afectos (para Frida las relaciones familiares y amistosas son fundamentales, una referencia a toda su vida), la emoción, el sentido de pertenencia (que simboliza tanto la unidad familiar como su país, México).

Tal como las dibuja en sus obras, estas partes se unen e ilustran la complejidad del ser humano. Es un experto en la introspección, en leer lo que su rostro reflexivo envía a su imaginación, sabe lo que le pasa a su cuerpo; En Frida la parte inconsciente es más intuitiva y la parte consciente, más consciente, crea su lenguaje artístico innovador y pionero.

Tengo una mochila con las caras de Frida Kahlo, ¿qué opinas de la fridamanía, la fridolatría o el kahlonismo?

Es mi esperanza que cada objeto que recree su autorretrato, cada retrospectiva que recoja las grandes ideas de las personas, cada libro inspirado en su experiencia terrena, sea un incentivo para ir más allá y profundizar en su obra. Aprende sobre la historia, el artista y su legado..

Diego Rivera dispuso en su testamento que los baños, o habitación secreta, de la Casa Azul se inauguraran 15 años después de su muerte. Esto me parece una manera de sostener la vida artística y el arte después de la vida terrenal, ¿cómo fue la invención de tantos objetos individuales?

Diego Rivera encargó el plan arquitectónico para transformar la Casa Azul en el Museo Frida Kahlo, inaugurado en 1958. Según sus deseos, muchos objetos, cartas y dibujos pertenecientes a la pareja fueron encerrados en una sección de la Casa Azul. Dispuso su reapertura 15 años después de su muerte.

En efecto, los últimos años son largos, y en 2004, cuando se reabrió la “Habitación Secreta”, salió a la luz un rico patrimonio perteneciente a Frida Kahlo: objetos que hablan de ella, de su cuerpo. Dos fotógrafos documentaron el hallazgo. En un capítulo de este libro conté cuál es la visión de estos artistas y qué nos transmiten estos objetos. Sin duda, esta es una oportunidad adicional para repensar la vida privada del artista, su búsqueda de identidad que de aquí pasa y su visión artística.