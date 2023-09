Con el compromiso de la OTAN en el frente ruso, la “Italia africana” volverá a convertirse en un centro estratégico

Cuando pensamos en Italia como una entidad histórica y geográfica impregnada de los destinos del mundo, a menudo olvidamos que no sólo estamos rodeados por el Mar Mediterráneo, sino que toda nuestra historia pasa por alto esa presencia histórica que se remonta a miles de años. En el Mar Mediterráneo y el Mar Mediterráneo, que es el Norte de África: ese grupo de países que bordean ese mar desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, y desde Marruecos hasta Egipto, y desde Libia hasta Argelia, hasta Túnez.

La presencia italiana en esos países no sólo está presente desde hace miles de años, sino que también ha sido cada vez más evidente históricamente desde los siglos XIX y XX, con todas las grandes transformaciones que estos dos siglos trajeron consigo en las relaciones entre el África mediterránea y Europa, en los desarrollos coloniales del capitalismo extractivo que cambiaron profundamente un horizonte profundo de la vida de esas naciones, de esos pueblos, de sus sistemas sociales y de sus sistemas de poder. La gran presencia de inmigrantes africanos y de Oriente Medio que hoy se dirigen desde Italia hacia el norte de Europa nos hace olvidar a menudo que en el África mediterránea, durante siglos, los asentamientos europeos y, por tanto, principalmente los asentamientos italianos, participaron en el establecimiento de estructuras históricas: políticos coloniales que todavía hoy Caracteriza todas las diversas historias de los países de esa región. Importantes e importantes comunidades italianas en esa región del continente africano, que hoy viven, trabajan y hacen una importante contribución a la vida política y económica de esos países.

Por eso queremos destacar la presencia italiana en esos países. Se refleja históricamente en la diversidad de destinos que acompañan la existencia, no menos importante e importante, de las sociedades de aquellas naciones africanas que hoy llegan y viven en Italia, gracias a la gran transformación reforzada por ciclos migratorios de extraordinaria fuerza. En los últimos veinte años, toda la historia del Mediterráneo, del Gran Oriente Medio, de Europa y de Italia. En los años venideros, esta historia se convertirá en el presente y el futuro no sólo de la costa mediterránea de África sino, cada vez más, de Europa en su conjunto. La guerra de agresión imperialista e imperialista de Rusia contra Ucrania reclasifica los vectores de paralelogramo del poder europeo. El flanco sur de la OTAN se debilitará en favor del plexo escandinavo-báltico, que acreditará a Polonia el papel histórico que desempeñó en los siglos centrales de la transición de la época moderna a la contemporánea, sin sufrir más el destino que la dividió. Por un largo tiempo. Todo esto se atribuye y se atribuirá cada vez más al Reino Unido, en virtud de su poder nuclear y de la pertenencia a la esfera anglo-cielo de sus fuerzas de inteligencia y militares desplegadas en los océanos Índico y Pacífico, un papel decisivo destinado a socavar a Alemania. desde su ascenso al mundo del poder a través de la economía. Y el pacto industrial con Rusia y China: Estados Unidos no puede aceptar este aumento del dominio global que está alimentando constantemente.

Pero en el Mediterráneo, y aquí radica la relevancia de nuestro pensamiento, los destinos del mundo continúan desmoronándose implacablemente. Y con cambios significativos de frecuencia planetaria. China y Rusia rodean el norte de África y el África subsahariana con sus extensiones de poder de manera antifrancesa, antiegipcia (en Libia) y antiitaliana, y también promueven ese apaciguamiento entre las fuerzas chiítas y sauditas, que, Si eso sucede, será y redefinirá la relación árabe-palestina-israelí de manera profunda: irreversible. Además, la reafirmación del poder de Assad en Siria constituye un enorme déficit para las potencias occidentales grandes y medianas. El Pacto de Abraham es una respuesta a esta desintegración de las relaciones de poder también en el complejo mediterráneo.

Además, lo que nos interesa es una modernidad interpretativa basada en una circularidad epistemológica “concreta, abstracta, concreta”: comprender los cambios en la historia no como una especie de burbuja geopolítica separada de los negocios, las culturas, las relaciones sociales y la comunicación, sino con una intensidad expresiva extraída de la realidad. fuentes que dan sentido a la historia del presente.: Entrevistas, investigaciones y testimonios no sólo de académicos sino de todos los actores de la vida social, global y nacional. Debemos y queremos entender. Y es útil entender esto, porque Italia es Italia incluso fuera de Italia, e Italia, como en sus milenios de historia, es el grupo de personas que se han asentado o se están asentando dentro de nuestras fronteras y dentro de las fronteras europeas en los últimos años. La historia es siempre la historia de los flujos y las relaciones. Es una historia de los asentamientos y transformaciones que caracterizan las vidas de las naciones y culturas de los universos, los reinos en los que están inmersas nuestras vidas.

Esta disposición de la historia mundial entre Europa y el África mediterránea es un intercambio continuo entre mundos, no diversidad y contraste como seguimos haciendo y pensando hoy. De este modo nos privamos de una visión general de la historia mundial de la que forma parte Italia. Los italianos viven y trabajan en esas tierras, y necesitamos saber más sobre la estructura económica y social, las culturas y las prácticas religiosas y sociales en el sentido más amplio. Y cada una de estas presencias históricas tiene su doble cara: muchos italianos trabajan en Marruecos y muchos marroquíes trabajan en Italia, y lo mismo ocurre con la presencia mutua entre Libia, Túnez, Argelia y Egipto. Tenemos la apasionante misión de dar vida a mundos significativos y entrelazados, formados por capas y capas de historias y experiencias multifacéticas. Es nuestra fuente de inspiración: es nuestro objeto de estudio, información periodística veraz y profunda, documentación y creatividad; Nazra es la mirada de la antropología y la sociología integral: un análisis basado en la investigación y por tanto en la palabra y la búsqueda de las connotaciones de esos “mundos universales” en los que las sociedades viven, trabajan y trabajan gracias a ellos. Es una misión de comunicación que nos apasiona y que es única para nosotros.