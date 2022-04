Compra un Ferrari 488 y choca a los tres kilómetros

Ya pasó, y no, no es el Día de los Inocentes. De hecho, el 1 de este mes, un Ferrari 488 GTB sufrió graves daños en el Reino Unido, después de solo 3,2 km de conducción y salió de la venta de Baytree Cars en Derby, Derbyshire. La causa de la colisión está relacionada con la velocidad. El atleta primero terminó en una acera y luego golpeó una barandilla. Afortunadamente nadie resultó herido, pero para el nuevo dueño del auto de Maranello, la factura que le sacarán de la cartera no le dejará indiferente. Un hecho similar ocurrió a finales del pasado mes de enero, cuando otro piloto destrozó un rarísimo Ferrari Enzo contra un árbol en Holanda.