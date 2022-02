¿Cómo sé que eres reportero?

La tenista ucraniana Lesia Surenko sigue en México, donde jugó por última vez, y ahora teme perder para siempre su tierra natal: “Mi mayor temor es no ir nunca a Ucrania”.

La agresión de Rusia contra Ucrania lleva el equipaje habitual de todas las guerras: muerte, tortura, catástrofe. Y miedo, mucho miedo. De un día para otro pasamos por los ojos del cosmopolita, abiertos al mundo Ojos sospechosos de que el enemigo puede estar en cualquier parte. Esto fue más notable en una entrevista telefónica con el periódico francés L’Equipe. La tenista ucraniana Lesia SurenkoGuadalajara se quedó estancado en México tras retirarse en la primera ronda del torneo.

El intercambio que tuvo lugar antes de la conversación fue un puñetazo en el estómago. El joven de 32 años envió un mensaje en respuesta a la solicitud de entrevista: “como conseguiste este numero? ¿Cómo sé que estoy hablando con un reportero? Lo siento, en la situación actual, no puedo confiar en ti. tengo que estar seguroEl envío de fotos de patrocinios para múltiples partidos de tenis y una solicitud de suscripción aceptada en un perfil personal de Instagram pudo convencer a Surenko de que en realidad había un periodista francés al otro lado del teléfono.

Así pudo contar el tenista el otro lado de la jugada, lejos de su tierra natal, a más de 10.000 kilómetros de distancia y con un peñasco en el pecho pensando en los que allí se quedaron. : “Cuando me desperté el jueves vi que habían llegado muchas noticias. No sé nada, no entiendo lo que está pasando. Entonces obtuve la información. Me sorprendió e inmediatamente llamé a mi familia para averiguar más detalles. Ahora siento miedo. Me preocupo mucho por mi país, mi familia y mis amigos.“.

“No puedo dejar el teléfono por un minuto, leer los mensajes para detener. Paso tiempo llamando a mis seres queridos, enviándoles mensajes de texto y preguntándoles cómo están y qué quieren hacer. Trato de ayudar en lo que puedo, pero lamentablemente estoy lejos de mi casa y de mi familia. No sé cuándo puedo volver. Tengo mucho miedo por mi familia, no sé qué hacer, estoy lejos de mi país ahora. – Continuó Tsurenko, quien Teme perder su patria para siempre – Mi mayor temor es que nunca volveré a Ucrania. Vivo allí, en Kiev, nunca he vivido en otro país. Me gusta esa ciudad. No podría haber imaginado que esto sucedería en mi ciudad, en mi país y en el pueblo ucraniano.“.

“Puede parecer ridículo pensar en el tenis hoy, pero sé que necesito ser fuerte. Si la guerra dura demasiado, seguiré jugando para ayudar económicamente a mi familia, amigos y otros ucranianos. Haré mi trabajo. Esta es la única ayuda que les puedo dar cuando están fuera de mi país. La presión es fuerte. Espero que mi entrevista ayude a las personas a comprender la situación y obtener más información. No he visto muchas reacciones del mundo del tenis y sinceramente no entiendo por qué. Quiero que muchos soldados se opongan a la guerra y publiquen mensajes en las redes sociales donde tienen muchos seguidores para que cada vez más gente sepa que la situación es catastrófica. Esta es una guerra real, la gente en Ucrania teme. Muchos duermen bajo tierra Sobrevivir hasta la próxima noche“, remató el ex número 23 del mundo, dándole la cantidad justa de peso en su corazón.