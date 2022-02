El ejército chino tiene 2 millones de regulares y medio millón de reservas.

Las dimensiones físicas de Rusia son prácticamente incomprensibles. El país (que ocupa una sexta parte de la superficie terrestre del mundo) tiene menos de 11.000 km de largo de oeste a este, incluidas once zonas horarias. Una zona horaria es suficiente para la mayor parte de Europa occidental y cuatro para el continente americano. A pesar del vasto terreno, la población de Rusia es modesta, con 146 millones, un poco más grande que la de México (130 millones). El país está casi vacío. Sin embargo, comparte más de 4.200 km de frontera larga y frecuentemente desprotegida con China, el país más poblado del mundo. Según los últimos datos, los chinos suman 1.000 millones 445 millones, 119.000 631 personas. El Ejército Popular de Liberación de China tiene más de 2 millones de regulares y medio millón de reservas. Es una gran potencia (unas cuatro veces más grande que Rusia), que se ha modernizado mucho en los últimos años, pero sus cualidades y rendimiento son inciertos.

Cuando entró en la guerra por última vez en 1979 con un intento de invadir Vietnam, los vietnamitas ganaron fácilmente. Muchos números dicen que si la Rusia de Vladimir Putin tiene un problema de seguridad fronteriza, no es Ucrania la que debería preocuparse. En pocas palabras, mil quinientos millones de chinos, hambrientos de recursos, presionan en una frontera (con la vecina Siberia) que no es más que un guión en el mapa en muchos segmentos, y la línea de tinta los mantiene lejos de ser anchos. Espacios vacíos donde los rusos no podían comprar un lujo creciente.

Ya existe una importante migración “informal” de pequeños agricultores y comerciantes chinos a estas tierras. También hay una interesante exploración e investigación de productos chinos que subraya el increíble potencial agrícola y minero de Siberia. A principios de este mes, el 4 de febrero, Russian Gasprom firmó un acuerdo con su representante chino, la CNPC, para suministrar 10 mil millones de metros cúbicos de gas natural anualmente durante los próximos treinta años. Metros por año. Antes de la crisis actual, las mercancías rusas viajaban a Europa una media de veinte mil millones de metros cúbicos al año. Según el nuevo acuerdo, el gas de Rusia irá solo a China, en lugar de a Europa en su conjunto.

Sin embargo, hay una diferencia entre las distribuciones europea y china. Si los rusos cierran el oleoducto europeo, nuestros hogares se congelarán en el invierno y nuestras fábricas dejarán de producir. Si toca otro gasoducto que envía gas siberiano a China, los chinos cruzarán la frontera débil y la reabrirán. europeos en el momento ucraniano actual y presumiblemente como estadounidenses). Hacemos historia, y cuando hacemos historia la disfrutamos, y es tan vergonzoso.