Cómo Omicron anuló lo que creíamos saber sobre la inmunidad natural

Después de vértigo hinchado durante semanas, COVID-19 Parece que los casos de arreglo en Nueva York y Chicago. En el área metropolitana de Boston, la cantidad de SARS-CoV-2 que se encuentra en las aguas residuales es Baja tan rápido como sube. La parte difícil aún no ha terminado, pero la ola de Omicron ha terminado. comencé a colapsar Y de vuelta al mar. Pronto veremos si quedan tesoros en la cuenca de marea.

Entre el 1 de diciembre y el 17 de enero, al menos 18 millones Los estadounidenses contrajeron COVID. Los datos indican que La gran mayoría de estos casos Ellos estaban en no inmune, pero muchas personas que recibieron su serie inicial de la vacuna también descubrieron la variante omicron de evasión inmune. Para cuando termine esta ola, las agencias estadounidenses conocerán este virus como nunca antes. Pero, ¿los sobrevivientes se beneficiarán de la enfermedad? Después de todo, habrá más variantes en el futuro. ¿Podría la inmunidad ganada con tanto esfuerzo que hemos obtenido de omicron ayudar a combatirlo? ¿Podría ser esta la última ola?

El lunes, el principal asesor médico de la Casa Blanca Anthony Fauci dijo que es demasiado pronto para responder Estas preguntas. Los académicos con los que hablamos están de acuerdo. Pero también dijeron Razón Estas preguntas han sido muy difíciles de responder debido a un problema que no siempre ha recibido mucha atención en la esfera pública: la inmunidad que proporciona la propia infección por COVID. Los científicos han aprendido mucho sobre esta “inmunidad natural” desde que comenzó la pandemia. Pero Omicron ha trastornado muchas de esas expectativas, y cuanto más sabemos sobre esta alternativa, menos claro debemos esperar para el futuro del virus y nuestra inmunidad a él.

Los científicos han estado estudiando la inmunidad a la infección desde que apareció el COVID. De hecho, era el único tipo de inmunidad que alguien realmente podía estudiar en ese momento, dijo John Moore, MD, profesor de microbiología e inmunología en el Weill Cornell Medical College de la Universidad de Cornell. Y si bien ahora hay muchos estudios sobre la inmunidad inducida por vacunas gracias a ensayos clínicos e inmunizaciones que se pueden rastrear tan fácilmente como el personal médico, hay mucho que se puede decir sobre la inmunidad natural pre-Omicron con certeza razonable.

Una conclusión importante de toda la investigación anterior a omicrón: la inmunidad inducida por infecciones y la inmunidad inducida por vacunas son muy similares. En general, los estudios han encontrado que la eficacia de la inmunidad contra la infección era aproximadamente la misma que la que se obtiene con una vacuna de ARNm de dos dosis, a veces más alta. por ejemplo, Buscar desde el Reino Unido, en el que se siguió a unos cientos de miles de participantes en una encuesta longitudinal a gran escala, que encontró que antes del 16 de mayo, tomar dos dosis de la vacuna (sin importar el tipo) redujo el riesgo de una prueba positiva en un 79 por ciento, sin ser vacunados y con una infección previa redujeron su riesgo de dar positivo en un 79 por ciento, el riesgo es del 65 por ciento. Después de que la variante delta se volvió dominante, la vacunación se volvió menos efectiva y redujo el riesgo en un 67 por ciento, mientras que la infección previa redujo el riesgo en un 71 por ciento.

Del mismo modo, ambos tipos de inmunidad parecen disminuir con el tiempo, aunque Moore dijo que la inmunidad inducida por la infección puede tardar más en disminuir porque la vacunación se lleva a cabo casi al mismo tiempo, mientras que la infección tarda más en pasar por el proceso de crecimiento y finalmente declinación. limpiado del cuerpo. Pero tampoco es fundamentalmente diferente [from antibody titers to vaccination]. No se mide en años, sino en meses.,” Él dijo.

Esta es la razón por la que algunos países, incluidos Estados miembros de la Unión Europea, la recuperación documentada de COVID-19 se trata funcionalmente como la vacunación en los sistemas de “pasaporte de vacunas”.

Sin embargo, la inmunidad inducida por la vacuna es la mejor opción, No porque produzca una inmunidad más fuerte., sino porque le permite tener inmunidad sin los efectos secundarios y los riesgos que conllevan las enfermedades, como un mayor riesgo de infección nacimiento de un niño muerto Si está embarazada, o COVID largoY Curación y muerte En general.

La investigación de Pre-Omicron también señaló otra desventaja de la inmunidad natural: puede ser más diversa. Todos los tipos de inmunidad varían de persona a persona y se toleran mejor contra algunas variantes que contra otras. John Dennehy, profesor de biología en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, explicó que la inmunidad contra la infección puede ser más o menos efectiva según la gravedad de la situación de COVID. Desde los primeros estudios, los científicos han encontrado evidencia de este Las enfermedades más graves dan como resultado una mayor respuesta de anticuerpos., Mientras Los casos ligeros eventualmente producen mucho menos.

Luego vino Omicron. El deseo público de obtener información sobre el omicron se está moviendo más rápido de lo que la ciencia puede producir, pero sabemos que esta alternativa escapa a la inmunidad natural tan fácilmente como la inmunidad de las vacunas. Omicron tiene tantas mutaciones que es capaz de evadir los anticuerpos, y en realidad no importa cómo Obtuviste estos anticuerpos en primer lugar, dijo Jeffrey Klausner, MD, profesor de medicina en la división de enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina David Geffen de UCSD.

Más allá de eso, la imagen es ambigua. Por ejemplo, sabemos que las infecciones más leves, con cepas anteriores, produjeron una inmunidad menos eficaz. Si el sello distintivo de omicron es una infección más leve, que es la razón principal por la que se habla mucho de que podría ser mejor obtener esta alternativa y tener cierta inmunidad natural, ¿cuánta inmunidad puede alguien realmente esperar para deshacerse de esa infección leve? . ? “Lo sabremos con seguridad en unas pocas semanas porque hay muchos trabajos preliminares sobre el tema, pero no sé la respuesta hoy”, dijo Moore. Es información que los periodistas pueden consultar y actualizar más tarde, pero ahora dificulta la especulación informada. (Mientras tanto, mira Nuestro rastreador de investigación COVID-19.)

Lo mismo es cierto cuando comienzas a tratar de analizar qué pueden esperar las personas vacunadas de un caso de omicron. Se ha demostrado que la combinación de vacuna e inmunidad inducida por infección produce un híbrido que quizás sea más efectivo que cualquiera de los dos tipos por separado, pero, nuevamente, esta investigación proviene de estudios previos a los omicrones. ¿Es una condición de ruptura tan buena como un refuerzo? Si recibiera un refuerzo después de obtener el estado pirateado, ¿cuánto tiempo debería esperar? Estas son preguntas para las que los científicos aún no tienen respuestas, en parte porque no hay una línea clara de qué esperar una vez que se trata de un omicrón.

“Los lectores probablemente tengan razón al estar confundidos, porque realmente no sabemos cuánto durará la inmunidad que obtiene de Omicron”, dijo David Thomas, director de la división de enfermedades infecciosas de Johns Hopkins Medicine.

Lo que nos lleva a la pregunta más importante de todas: ¿las muchas infecciones sobrenadantes, infecciones e inflamaciones asociadas con los omicrones posiblemente, finalmente, nos coloquen en una mejor posición para una sociedad segura y bien protegida? ¿Quizás incluso una sociedad que no tiene más olas rompiendo en su cabeza? En teoría, me dijo Klausner. Es optimista de que sucederá. Por otro lado, Thomas y Denny fueron más cautelosos. Después de todo, señaló Dennehy, no hay garantía de que las futuras dinastías estén relacionadas con Omicron. Si un omicrón es lo suficientemente diferente de delta como para evadir la inmunidad de esa variante anterior, ¿qué sucede si una futura variante en evolución emerge de delta y no de un omicrón? No es irrazonable esperar una ola completamente nueva.

¿Y qué piensa Moore? Estaba listo para dejar de especular y obtener algunos datos antes de que alguien comenzara a tomar decisiones por sí mismo o por la sociedad. “Estoy harto de las respuestas aladas de periodistas como tú, porque no sé la respuesta”, dijo. “Ninguno de nosotros lo sabe con certeza”.