Universidad de Harvard exige hasta cinco golpes de covid para separación personal

Las escuelas de la Ivy League todavía se niegan a enseñar en persona a los estudiantes que no se han mantenido al día con sus vacunas Covid, en un movimiento descrito como “absurdo” y “poco científico”.

Harvard, Yale, Columbia y Pensilvania tienen los estados más estrictos que exigen la presencia del nuevo refuerzo bivalente para ingresar.

Esto significa que los estudiantes de esas escuelas que ya han recibido cuatro vacunas anteriores aún necesitarán recibir la nueva vacuna para continuar sus estudios.

El resto de las universidades de la Ivy League están reclamando al menos dos golpes de Covid, y algunas también necesitan ser más duras. Varios expertos le dijeron a DailyMail.com que el mandato es “absurdo” ahora que la evidencia ha demostrado que las vacunas no previenen la transmisión generalizada.

Los estudiantes que no cumplan no podrán asistir a clases en persona.

Se produce cuando EE. UU. continúa emitiendo la vacuna Covid a los extranjeros que visitan desde otros países. Es el único país de Occidente que todavía hace esto.

Hay poca evidencia de que los mandatos hayan detenido la transmisión, aunque las inyecciones son muy efectivas para prevenir enfermedades graves y la muerte.

“Las personas que se benefician de los refuerzos, como se muestra en los estudios de los CDC y en el Reino Unido, se dividen en cuatro grupos: los ancianos, las personas con múltiples comorbilidades, las personas con inmunidad debilitada y las mujeres embarazadas.

Pero los jóvenes saludables, como la mayoría de las personas que estudian en Harvard [and other universities]No caigas en esos grupos. Lo que proporcionará la vacuna es inmunidad de corta duración contra enfermedades leves, y no lo veo como una estrategia de salud pública viable.

Agregó que la mayoría de los hospitales ni siquiera requieren un refuerzo bivalente para el personal o los visitantes, a pesar de que “los hospitales atienden a pacientes vulnerables, muchos de los cuales no pueden vacunarse con éxito”.

“No hay justificación científica para que Harvard o cualquier otra universidad coaccione a hombres y mujeres jóvenes sanos”, dijo a DailyMail.com Bob Moffitt, investigador sénior del Centro de Estudios de Políticas de Salud y Bienestar de la derechista Fundación Heritage. Para obtener una vacuna Covid.

Él dijo: ‘Los datos son abrumadores: las personas jóvenes y saludables enfrentan riesgos muy bajos de enfermedad grave, hospitalización y muerte por Covid-19.

De hecho, la vacuna conlleva un pequeño riesgo, especialmente para los hombres jóvenes, de miocarditis.

“Cuando existe un riesgo personal por una intervención médica, incluida una vacuna, el imperativo moral es la elección personal, no la coerción institucional”.

Harvard requiere que todos los estudiantes en el campus tengan una serie inicial de vacunas covid además del refuerzo bivalente. Sus empleados no están obligados a recibir refuerzo

De manera similar, Yale requiere que los estudiantes tomen la foto bivalente

La Dra. Monica Gandhi, directora médica de la clínica de VIH en el Hospital General de San Francisco, Ward 86, le dijo a DailyMail.com que no ha visto “ninguna evidencia de que los estudiantes de universidades como Harvard deban usar el refuerzo bivalente porque generalmente son jóvenes”. .”

Añadió: “La escuela[s] Ya no puede usar la vacuna bivalente para prevenir la transmisión.

“Hay mucha inmunidad a nivel de población en los Estados Unidos en este momento y los mandatos de vacunación no tienen sentido en este momento de la pandemia”.

Las empresas y los lugares privados en los Estados Unidos aún pueden hacer cumplir los mandatos de vacunación, como los hospitales, al igual que los empleados estatales en algunas áreas.

Políticas de vacunas contra el covid para las universidades de la Ivy League Yale – Serie básica más refuerzo bivalente Harvard – Serie básica más refuerzo bivalente Columbia – Serie básica más todos los refuerzos cuando califiques Pensilvania – Serie primaria más todas las mejoras cuando sea elegible Dartmouth: primera serie y 1 refuerzo cuando sea elegible Marrón: 1ra serie y 1 dosis de refuerzo cuando sea elegible Princeton – Serie primaria solamente Cornell – Serie elemental solamente El CDC considera que la serie inicial son dos dosis de la vacuna COVID.

Los requisitos para las universidades de la Ivy League se mantienen incluso si los estudiantes tienen Covid, a pesar de que los estudios muestran que la inmunidad natural brinda una protección significativa.

“Sabemos que es posible que las vacunas no reduzcan la transmisión durante más de unos pocos meses, y que el covid grave rara vez se ve en personas más jóvenes”, dijo la Dra. Anna Durbin, directora del Centro de Investigación de Inmunización de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. DailyMail.com. individual.

“No está claro qué efecto tendrá una dosis de refuerzo en esta población con respecto a la reducción de la enfermedad”.

Fabricada por Moderna y Pfizer, la dosis de refuerzo bivalente (o actualizada) estuvo disponible en los Estados Unidos a partir de septiembre del año pasado.

Se ha anunciado que las vacunas actualizadas pueden mejorar la protección contra las subvariantes de Omicron que se han vuelto dominantes en el mundo.

Pero un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicado en enero indicó que la mayoría de los estadounidenses que reciben una vacuna de refuerzo bivalente no están protegidos de contraer COVID-19.

Descubrió que las inyecciones actualizadas tenían solo un 48 por ciento de efectividad para detener las infecciones sintomáticas causadas por la subvariante XBB.1.5, que actualmente es la variante dominante, hasta por tres meses.

El CDC destacó que el objetivo principal de las vacunas es prevenir la hospitalización y la muerte en lugar de la transmisión, y aún se espera que brinden una alta protección contra enfermedades graves.

Pero los resultados significan que las inyecciones bivalentes, por las cuales el gobierno de EE. UU. pagó $ 5 mil millones el otoño pasado, se quedan cortas. Umbral de efectividad de la OMS del 50 por ciento Una vacuna eficaz.

La Universidad de Columbia requiere que todo el personal y los estudiantes tengan su serie primaria más todas las mejoras cuando sean elegibles

Según datos de los CDCEntonces, solo el 16 por ciento de la población de EE. UU. ha recibido la vacuna de refuerzo Covid.

La Política de requisitos de vacunas de Harvard, actualizada en febrero de 2023, establece: “La Universidad de Harvard requiere un nuevo refuerzo bivalente Covid-19 para todos los estudiantes elegibles que están en el campus”.

La mayoría de los estadounidenses vacunados con la inyección bivalente no están protegidos contra la variante XBB.1.5 El CDC dijo que el objetivo principal de las vacunas es prevenir la hospitalización y la muerte en lugar de la transmisión.

Los estudiantes deben demostrar que están al día con todos los requisitos de vacunas de Harvard a través del Portal para pacientes de Harvard antes de poder registrarse para las clases.

La universidad dijo que solo se harían excepciones por razones médicas o religiosas.

Mientras tanto, la Universidad de Harvard recomienda “fuertemente” que sus empleados en el campus obtengan el impulso, y los empleados existentes ya no necesitan demostrar su estado de vacunación.

Los nuevos empleados deben proporcionar evidencia de que han recibido una serie inicial de vacunas contra el covid.

De manera similar, Yale requiere que solo sus estudiantes y no sus maestros tomen la foto bivalente.

Los mandatos de la Universidad de Columbia son más completos y requieren que todo el personal y los estudiantes tengan su serie primaria más todas las mejoras cuando sean elegibles.

Si los estudiantes no son apelados y no pueden presentar una exención, no pueden asistir a clases en persona, ni siquiera estudiar en la universidad.

A principios del año pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron que los hombres jóvenes que recibieron vacunas de ARNm, ya fueran de Pfizer o de Moderna, tenían más probabilidades de desarrollar inflamación cardíaca.

La agencia advirtió que la miocarditis apareció con mayor frecuencia en hombres de 16 años o más dentro de los siete días de recibir la inyección.