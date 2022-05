Científicos de la NASA han creado una ‘escena de sonido’ de Marte usando audio grabado por el rover Perseverance

Los científicos de la NASA han recortado un año de grabaciones de audio de perseverancia en Marte a cinco. hora Playlist de las mejores canciones del planeta rojo ( y Puedes escuchar algo aquí) . Los sonidos son inquietantemente silenciosos. Y una oferta Una nueva forma de explorar el entorno marciano . ya lo han hecho Asistir Confirma algunas teorías sobre la forma en que viajan los sonidos en el planeta.

El audio del rover se publicó por primera vez el año pasado:Ninguno de los sonidos era muy agradable al oído., posiblemente debido a la interferencia electromagnética. Los últimos sonidos son más suaves. de esos gritos. un Analiza los sonidos y lo que nos puede decir sobre cómo viaja el sonido en Marte publicado Último mes en la naturaleza.

Baptiste Scheid, científico planetario de El Laboratorio Nacional de Los Álamos le dijo a Gizmodo en una videollamada el año pasado que el sonido que se escucha en Marte sonaría como si atravesara una pared, ya que la atmósfera de Marte es un 1% más densa que tierra . Pero Chadd todavía estaba asombrado de lo tranquilo que estaba Mars. Dijo elogios en una de las asociaciones vocales estadounidenses. liberación.

vehículo de perseverancia Aterrizó en Marte en febrero de 2021 Con un conjunto de técnicas diseñadas para descubrir si Marte albergó vida microbiana en su pasado remoto. Pero junto con esos instrumentos científicos, el rover también vino cargado con dos micrófonos, hechos con componentes listos para usar, para registrar los primeros datos acústicos en Marte.

Uno de los micrófonos del Tenacity está unido al marco del rover y ubicado directamente sobre una de sus ruedas. Este micrófono está envuelto en Una red para protegerlo del polvo de Marte, que es agitado por los vientos del planeta y puede ser fatal para las naves espaciales, como Por lo tanto, el rover Opportunity no está bien aprendido. El otro micrófono está montado en la SuperCam del rover, una de las cámaras principales de la máquina colocada en un brazo sobre el marco del rover.

As a result, the researchers found that the latter microphone picked up sounds of the wind blowing around the rover, while the former microphone picked up more sounds from the rover’s activities. The microphones successfully picked up the whine of the Ingenuity helicopter in flight, even when the rotorcraft was over 300 feet away.

In March, Chide’s team used the SuperCam microphone to Midiendo la velocidad del sonido en Marte. Investigaciones recientes han utilizado ambos micrófonos para caracterizar el entorno acústico de Marte y han utilizado fuentes de sonido cercanas y lejanas para mostrar cómo le afecta la atmósfera cargada de dióxido de carbono. La capacidad del sonido para viajar.

Marte Mucho más frío que la Tierra, con más delgado Atmósfera . Como resultado, los científicos de la NASA esperaban que el sonido viajara más lentamente en Marte, y así fue. Los investigadores encontraron que los sonidos de alta frecuencia también viajan más rápido que los ruidos de baja frecuencia.

El sonido en Marte cambiará a lo largo del año de 687 días en Marte. Durante el invierno marciano, el dióxido de carbono se congela en las regiones polares del planeta, lo que provoca que el volumen de los sonidos fluctúe, según el comunicado. Mantente en contacto. Mientras la persistencia funcione como sugiere su nombre, pronto obtendremos una selección más diversa de mezclas de Mars.

Más: Aquí hay 16 minutos de Perseverance Rover Going Kssst, Tiktik y Pffft