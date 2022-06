Reformar cualquier estancia de la casa no requiere necesariamente mucho dinero. Revolucionar por completo una habitación requiere tiempo y dinero, seguro. Sin embargo, a veces bastan unas pocas piezas de diseño para cambiar por completo la cara de nuestro hogar. Un mueble original colocado en el salón o una antigua escalera que se convierte en toallero. Con algunas pequeñas adiciones, podemos personalizar incluso los hogares más anónimos y hacerlos acogedores. En esto, el reciclaje y el uso de cosas viejas ayudan mucho. Gracias a esta filosofía anti-residuos, podemos encontrar piezas increíbles y ahorrar mucho dinero.

Cómo hacer un mueble de baño o una mesita de noche en pocos pasos con estas ideas creativas con materiales reciclados

Hoy nos vamos a centrar en una zona del hogar que suele estar un poco descuidada, y también por cuestiones de espacio. De hecho, no todos tienen la oportunidad de tener baños grandes y perfectamente equipados. Si tienes algo de dinero extra para invertir en muebles, normalmente te centrarás en el salón y la cocina. Por esta razón, el baño abovedado no se ha terminado durante mucho tiempo ni se ha equipado con gabinetes temporales. Pero, ¿por qué no cambiar esta tendencia y personalizarla con algunos muebles originales hechos con nuestras propias manos?

Más espacio para guardar todo lo que necesitamos

Una clásica columna de dos baldas o un fregadero bajo no es suficiente para guardar todo lo que necesitamos. Sobre todo si el baño es también una zona de lavado, algo muy habitual en muchos hogares. Nunca sabemos dónde guardar el papel higiénico, el detergente o la ropa. Entonces, ¿por qué no hacer un armario a medida con nuestras propias manos?

Podemos usar cajas de madera, como cajas de frutas, y apilarlas debajo del fregadero. Lijemos y fijemos con clavos, uno encima del otro, para que quede más estable.

También podemos usar el viejo Bañador O dos paneras de madera y pégalas con el pegamento adecuado. En un segundo tendremos un original mueble de baño completo con puerta. De hecho, también podemos utilizar estas soluciones como mesitas de noche para el dormitorio. También podemos reciclar tiras de paletas viejas y construir contenedores. Conmigo Plataformas Puedes crear objetos muy diferentesY no solo jardineras o sofás.

En pocas palabras, aquí le mostramos cómo crear un mueble de baño o una mesita de noche con desechos o materiales reciclados. La sostenibilidad es un tema cada vez más importante para ayudar al medio ambiente, incluso de una manera inteligente. Una vez creado nuestro mueble, podemos probar suerte con un fregadero muy original. Todo lo que necesitamos es un plato y la máquina de coser de una vieja abuela.

