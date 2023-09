Cómo detectar el cometa verde Nishimura en el cielo esta semana

El cometa Nishimura fue fotografiado desde España el 12 de agosto Fotografía de Javier Zayas/Getty Images

Esta semana, los observadores del hemisferio norte tendrán la oportunidad de detectar un cometa, cuya cola verde brilla temprano en la mañana cuando se acerca al sol. El cometa Nishimura, o C/2023 P1, no será visible desde el hemisferio sur hasta finales de octubre.

¿Cuándo debo buscar al culpable?

El cometa Nishimura será visible por la mañana antes del amanecer hasta el 17 de septiembre, cuando pasará cerca del sol. El mejor momento para comprobarlo es temprano en la mañana, los siete días de la semana, ya que será difícil verlo cuando esté cerca del sol. Después del 17 de septiembre, si el cometa sobrevive pasando cerca del Sol, será difícil verlo en el hemisferio norte, pero puede ser visible desde el hemisferio sur.

¿Cómo puedo descubrir un cometa?

Mire hacia el noreste aproximadamente una hora antes del amanecer y el cometa debería estar bajo en el cielo, en la constelación de Leo. Utilice una aplicación de observación de estrellas para saber exactamente dónde está en su ubicación.

Si no puede detectar el cometa sin ayuda visual, intente mirar con binoculares, a través de los cuales podrá ver la forma de la cola del cometa. Si es visible a simple vista, puede parecer una burbuja borrosa. “La expectativa es que quizás solo sea visible a simple vista pero será mejor verlo “Binoculares”, dice Don Polacco de la Universidad de Warwick. “Con los cometas nunca se sabe”.

¿Es raro el cometa Nishimura?

El cometa Nishimura fue descubierto hace apenas un mes por el astrónomo aficionado Hideo Nishimura. Esto lo hace muy raro, ya que normalmente tenemos más advertencias entre encontrar un cometa y que se vuelva más visible en nuestros cielos.

Los cometas que pueden verse a simple vista no son particularmente raros; Otro cometa verde pasó cerca de la Tierra a principios de este año. Pero este planeta en particular tarda 437 años en orbitar alrededor del Sol, por lo que no regresará hasta 2423.

¿Por qué Nishimura es verde?

El cometa aparece verde porque su coma, el gas que rodea el núcleo, contiene un tipo relativamente raro de gas de carbono llamado carbono diatómico, que consta de dos átomos de carbono unidos entre sí.

¿Qué es un cometa?

Los cometas son bolas de hielo y roca que orbitan alrededor del Sol desde la Nube de Oort, una región del sistema solar exterior. A medida que se acerca al Sol, su hielo se convierte en gas y sale de él como una cola, que a veces podemos ver desde la Tierra. Esto hace que sea difícil predecir con qué facilidad serán vistos desde la Tierra.