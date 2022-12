Cómo descargar la actualización de ps5, la actualización del juego ps4 no es suficiente – Multiplayer.it

De hecho, le recordamos que también está disponible una actualización dedicada a PS4 (y Xbox One, y más tarde, Switch) que no incluye mejoras gráficas de última generación, sino solo algunos parches y contenido nuevos y divertidos. ¡La versión PS4 de actualización automática descargada no es lo que está buscando!

el brujo 3 También llegó a PlayStation 5 y Xbox Series X | versiones S y los jugadores están ansiosos por descargar esta nueva versión y jugar con todas las opciones de ‘Next Gen’. como se descarga la actualizacion en ps5 ¿pero? Es posible que algunos jugadores no lo sepan y piensen que basta con actualizar el juego a su versión de PS4: no es así.

Cómo transferir guardados a la versión PS5 de The Witcher 3

A estas alturas no ha terminado, porque lo que muchos quieren hacer será Transfiere tu guardado de PS4 a la versión de PS5 del juego. Desafortunadamente, incluso si tiene un juego guardado de PlayStation 4 dentro de PlayStation 5, no podrá usarlo automáticamente con la nueva versión de The Witcher 3 Wild Hunt. Tendrás que seguir otra secuencia de pasos.

por Transferir guardados de PS4 a la versión de PS5 En The Witcher 3 Wild Hunt debes:

Inicie sesión en su juego de PS4 actualizado y habilite la progresión cruzada en el menú guardar/cargar Inicie sesión con su cuenta GOG (si se creó con una dirección de correo electrónico válida) Seleccione el guardado que desea transferir a PS5 y luego guárdelo nuevamente dentro del juego para ‘convertir’ el guardado a la versión 4.0 compatible con PS5 Si todo es correcto, verás en la lista de guardado que el archivo de guardado que eliges está clasificado como 4.0 y aparece un icono de nube Inicie sesión en su juego de PS5, habilite la progresión cruzada en el menú guardar/cargar e inicie sesión con la misma cuenta de GOG El juego guardado que elija estará presente en la versión PS5 del juego en la versión 4.0 con un ícono de nube

Especificamos que Los datos guardados solo se pueden cargar desde una versión del juego. Es decir, si posee el juego en Xbox One y PS4, no puede cargar archivos guardados de ambas versiones. Debe elegir uno y usar esos archivos en la nueva consola. Por supuesto, puede cargar guardados de Xbox One y usarlos en PS5, o cargar guardados de PS4 y usarlos en Xbox Series X | S – El avance cruzado está habilitado.



Geralt está listo para la versión de PS5 de The Witcher 3 Wild Hunt

Sin embargo, como indica GameSpot, los datos guardados de Versión para PC de The Witcher 3 Wild Hunt en consolas Por el contrario, es posible transferir la consola guardada a la PC. Actualmente no está claro por qué el sistema funciona de esta manera. También puede ser un error que se corregirá más adelante.