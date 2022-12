Apple quiere un nuevo futuro… con estilo | Aquí están los nuevos espectadores.

Mientras Apple se prepara para desafiar a Meta por el dominio de AR/VR a partir de principios de 2023, nuevas filtraciones revelan todo el potencial de los nuevos auriculares de Apple y su supuesto hardware.

Según Bloomberg, definitivamente será un dispositivo de gama alta, con una pantalla de mayor resolución, varias cámaras externas y una nueva versión de iOS. Gracias al elegante diseño y a los potentes procesadores, muchos creen que con este accesorio Apple podrá desafiar a los otros dos gigantes del sector: Meta Platforms Inc. y Sony Group Corp.

Realidad mixta para Apple.

Contradice las expectativas de muchosSin embargo, el nuevo dispositivo de Apple no soportará la verdadera realidad aumentada: Así que no esperes que el espectador pueda proporcionar datos en tiempo real que se superpongan al campo de visión del usuario, como sucede en Free Guy con Ryan Reynolds y muchas otras películas de ciencia ficción, pero no estamos tan lejos. .

Y según las filtraciones, de hecho, Apple introducirá la llamada “realidad mixta”, es decir Una especie de híbrido entre realidad aumentada y realidad virtual, ¿Qué significa esto? que el dispositivo será un sistema de realidad virtual en su núcleo, pero utilizará cámaras para crear una experiencia con una funcionalidad similar, capaz de establecer una “realidad casi aumentada”.

El espectador que mira al futuro

El dispositivo funciona con un nuevo iOS llamado xrOS, Será capaz de producir y transmitir imágenes de latencia extremadamente baja con una precisión asombrosa.permitiendo al usuario ver su entorno y Da la ilusión de que el espectador es transparente. Gracias a este truco, Apple AR muestra diferentes tipos de datos en el campo de visión del usuarioComo llamadas entrantes, mensajes, apps e incluso otras interfaces que hoy en día invaden a diario nuestros smartphones.

Recordamos que hace unos siete años, cuando Apple decidió entrar en el mercado de la realidad virtual y la realidad aumentada, El sueño de la empresa era producir gafas de realidad aumentada efectivas y prácticas.que es suficiente para poder reemplazar al iPhone y es capaz de transmitir información directamente al campo de visión de los usuarios.

De los errores se aprende, Apple lo sabe muy bien

Las gafas mágicas iban a permitir a los consumidores hacer y responder llamadas y mensajes, obviamente sin renunciar a compartir contenido: básicamente querían traerlo. Todas las funciones del iPhone están dentro de las gafas.Sencillo y ligero.

Analizando retrospectivamente el plan, Apple decidió salir corriendo y cambiar por completo la naturaleza del dispositivo, pero apuntando a los mismos resultados de “ciencia ficción”. ¿Quién hubiera esperado en cambio obtener gafas reales de realidad aumentada, Desafortunadamente, podemos decirles que seguirán siendo un sueño durante muchos años. La miniaturización de la tecnología de componentes, baterías o lentes aún no es suficiente para lograr la difusión de dicha tecnología.