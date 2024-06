Claudia Marthe: la boda soñada de la ex madre cubista de Elodie

Claudia Marthe, la madre de Elodie, se casó a los 57 años en una villa a orillas del lago de Como. Para celebrarlo, su hija cantó una canción a capella. el Corriere della Sera Cuenta la historia de una mujer que vivía en el barrio de Quaraccio de Roma. Una madre que tenía varios trabajos para mantener a la familia: “Mis padres se divorciaron cuando yo tenía ocho años, pero incluso antes no eran muy felices y no había buen ambiente en casa. Mi madre era cubista, una chica con problemas, y me tuvo cuando tenía 21 años. Ambos sufrieron mucho y fueron honestos al respecto, nunca ocultaron su malestar”. El cual fue causado por “la drogadicción. Lo entendí después de un tiempo pero no actué enojado, a pesar de que el enojo había estado dentro de mí durante mucho tiempo. vez dije, está bien, te ayudaré, lo intentaré “No quiero culparlos, pero pasé años tratando de arreglar algo que no podía ser arreglado, no por una niña pequeña”. Marthe nació en 1967 en las Antillas francesas y hoy es una artista contemporánea. El nombre de su marido es Francesco Kramer. Su primer marido se llamó Roberto De Patrizi. Los padres de Elodie se divorciaron cuando ella tenía ocho años.

