Científicos advierten que el cambio climático podría desencadenar la próxima gran pandemia

Los investigadores predicen que a medida que continúe el calentamiento global, los animales salvajes se verán obligados a migrar de sus hábitats, muy probablemente a áreas con poblaciones humanas, lo que aumentará drásticamente el riesgo de un salto viral en los humanos, lo que podría conducir a la próxima pandemia.

Este vínculo entre el cambio climático y la transmisión del virus fue descrito por un equipo de investigación internacional dirigido por científicos de la Universidad de Georgetown en un artículo titulado “El cambio climático aumenta los riesgos de transmisión del virus entre especies”, publicado el 28 de abril de 2022 en la revista templar la naturaleza.

En su estudio, los investigadores realizaron la primera evaluación exhaustiva de cómo el cambio climático está reestructurando el viroma global de los mamíferos. El trabajo se centra en los cambios de rango geográfico: los viajes que las especies realizarán a medida que rastrean sus hábitats en nuevas áreas. Dado que se encuentran con otros mamíferos por primera vez, el estudio predice que compartirán miles de virus.

Argumentan que estos cambios brindan una mayor oportunidad para que virus como el ébola o los coronavirus surjan en nuevos lugares, lo que los hace más difíciles de rastrear, y en nuevas especies animales, lo que facilita que los virus salten a través de un “trampolín” a las especies. . Humanos.

“La similitud más cercana es en realidad con los riesgos que vemos en el comercio de vida silvestre”, dice el autor principal del estudio, Colin Carlson, PhD, profesor asistente en el Centro de Ciencias de la Salud Global y Seguridad en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown. “Nos preocupamos por los mercados porque juntar animales no saludables en grupos no naturales crea oportunidades para este proceso de emergencia escalonado, como la forma en que el SARS saltó de los murciélagos a las civetas, luego de las civetas a las personas. Pero los mercados ya no son especiales. En un clima cambiante, este tipo de proceso será Es la realidad en la naturaleza en casi todas partes.”

Es preocupante que los hábitats de los animales se muevan de manera desproporcionada en los mismos lugares que los asentamientos humanos, creando nuevos puntos críticos para los riesgos de propagación. Es posible que gran parte de este proceso ya esté en marcha en el mundo actual, 1,2 grados más cálido, y es posible que los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no impidan que se desarrollen estos eventos.

Otro hallazgo importante es el efecto de las temperaturas más altas en los murciélagos, que representan la mayor parte de la participación viral nueva. Su capacidad para volar les permitiría viajar largas distancias y compartir la mayoría de los virus. Debido a su papel central en la emergencia viral, se esperan los mayores impactos en el sudeste asiático, un punto crítico mundial para la diversidad de murciélagos.

“En cada paso del camino, nuestras simulaciones nos sorprendieron”, dijo Carlson. “Hemos pasado años verificando estos resultados nuevamente, con diferentes datos y diferentes suposiciones, pero los modelos siempre nos llevan a estas conclusiones. Es un ejemplo realmente sorprendente de cómo mucho podemos, de hecho, predecir el futuro si lo intentamos.”

Con los virus comenzando a saltar entre especies anfitrionas a un ritmo sin precedentes, los autores dicen que los efectos sobre la conservación y la salud humana podrían ser sorprendentes.

“Este mecanismo agrega otra capa a cómo el cambio climático amenaza la salud humana y animal”, dice el coautor del estudio, Gregory Alberi, PhD y becario postdoctoral en el Departamento de Biología de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Georgetown.

“No está claro exactamente cómo estos nuevos virus podrían afectar a las especies en cuestión, pero es probable que muchos de ellos se traduzcan en nuevos riesgos de protección y alimenten la aparición de nuevos brotes en humanos”.

En conjunto, el estudio sugiere que el cambio climático se convertirá en el factor de riesgo más importante para la aparición de enfermedades, superando problemas destacados como la deforestación, el comercio de vida silvestre y la agricultura industrial. Los autores dicen que la solución es emparejar el monitoreo de enfermedades de la vida silvestre con estudios en tiempo real del cambio ambiental.

“Cuando un murciélago brasileño de cola libre llega a los Apalaches, debemos invertir en saber qué virus se están etiquetando”, dice Carlson. “Tratar de detectar estos saltos de host en tiempo real es la única forma en que podremos evitar que este proceso cause más contagios y más epidemias”.

“Estamos más cerca que nunca de predecir y prevenir la próxima pandemia”, dice Carlson. “Este es un gran paso hacia la previsión; ahora tenemos que empezar a trabajar en la mitad más difícil del problema”.

“Él[{” attribute=””>COVID-19 pandemic, and the previous spread of SARS, Ebola, and Zika, show how a virus jumping from animals to humans can have massive effects. To predict their jump to humans, we need to know about their spread among other animals,” said Sam Scheiner, a program director with the U.S. National Science Foundation (NSF), which funded the research. “This research shows how animal movements and interactions due to a warming climate might increase the number of viruses jumping between species.”

