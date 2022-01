Los Misterios del Cabo, una historia de espionaje escrita por Ricardo Janello, entre una telenovela enamorada de una hija secreta. El autor de “Cien años de soledad” no tiene paz. Gabriel García M்க்rquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aragataka (Macondo, su obra maestra) en Colombia y murió el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México; Su patrimonio ha regresado a su país natal, pero en la querida ciudad de Cartagena, pronto se reencontrará con su esposa, Marcedes Barcha, fallecida en 2020. En 1982 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Son conocidas y evidentes sus simpatías comunistas: sus viajes a Moscú, sus contactos con sus camaradas italianos y franceses, su amistad con Fidel Castro, le dejó los primeros derechos a la “Crónica de una muerte Photolt”. Ahora se confirma que el autor ha sido perseguido por los servicios secretos mexicanos desde la década de 1960, país donde vivía…

Los misterios de Kabo, la historia de espionaje y la telenovela lujuriosa terminan con una hija secreta. El autor de “Cien años de soledad” no tiene paz. Gabriel García M்க்rquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aragataka (Macondo, su obra maestra) en Colombia y murió el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México; Su patrimonio ha regresado a su país natal, pero en la querida ciudad de Cartagena, pronto se reencontrará con su esposa, Marcedes Barcha, fallecida en 2020. En 1982 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Son conocidas y evidentes sus simpatías comunistas: sus viajes a Moscú, sus contactos con sus camaradas italianos y franceses, su amistad con Fidel Castro, le dejó los primeros derechos a la “Crónica de una muerte Photolt”.

El autor ha sido perseguido por el Servicio Secreto Mexicano desde la década de 1960, y ahora se confirma que él es el país en el que vivió y el país en el que es ciudadano. La inteligencia consideró a Kabo no solo un saboteador sino también un “agente de la propaganda soviética y cubana”. Cientos de informes sobre las comunicaciones entre Márquez y Moscú y La Habana, a partir del viaje a Isla Grande en 1959, fueron elaborados por el Centro de Investigador y Siguridat Nacional – 007 según la Consulta de Archivos de Pice. Los primeros intelectuales que conocieron a Pital después de la revolución. El compromiso de los agentes de temporada sería “recomendado” por la CIA: incluso Estados Unidos veía con escepticismo la realidad mágica de la salsa roja. Pero la vida personal de García Márquez también quedó clara tras su muerte. La relación más importante que tuvo con la escritora mexicana Susanna Cato a principios de la década de 1990 y los rumores sobre una hija fueron analizados y finalmente se hicieron realidad. Cabo ha trabajado con Susanna varias veces: los dos coescribieron el guión de “Con el amor no se juega” (1991), que fue dirigida por Carlos y José Luis García Agros y Tomás Gutiérrez Alia, y “El espejo de la Dos lunas”. Introducción Kaliotta: Indira tiene la edad que tiene ahora, nacida de una relación entre los dos “orgullosos de llevar el apellido de su madre”. Un sitio web colombiano revela la historia del compromiso de los amigos de la autora, que mantuvo el asunto en secreto hasta la muerte de Mercedes, y rumoreaba que ella no había abandonado a su esposo ni un momento, al menos sabiendo la traición. Su beneficio. A Rodrigo, el hijo del director de Kabo, no le extrañó “sentir algo”. Por otro lado, su hermano Gonzalo desconocía esto.

Según el relato del amigo y biógrafo de Márquez, Tasso Saldívar, el escritor fue arrebatado por este niño nacido fuera del matrimonio. Vio la foto de Indira en el regazo de su padre. “Una foto preciosa”, dice: “No puedo olvidar la sonrisa de alegría que tiene Cabo con el bebé en los pies”. Algunos que sabían la verdad, comenzando por papá y mamá, nunca revelaron estos hechos; Susanna, entre otros, fue entrevistada en 1996 por ganar el Premio Nobel por la revista “Gambio”. El título del reportaje era extraño: “En Colombia, el escritor no tiene más remedio que cambiar de profesión”. En nombre de su hija, las voces recogidas por los amigos del escritor son únicas: Márquez fue atacado en 1984 durante una reunión con Indira Gandhi, pocos meses antes de que el primer ministro indio fuera asesinado por sus guardaespaldas sijs. “Una mujer de fuerza y ​​pasión”, dijo de ella. Y se dice que Indira Kato es una mujer con una personalidad fuerte. Cineasta, guionista, ya se ha consagrado en varios festivales con sus obras y nunca ha querido opinar sobre la imagen de su padre. Una vez, durante una entrevista a mediados de los noventa, le preguntaron a Kabo qué nombre tendría si tuviera una hija después de dos hijos. Vacilante, el autor respondió: “En memoria de Virginia, Wolf”. Junto a él estaba Mercedes, y no pudo romper la balanza porque ya había gastado su nombre favorito fuera del matrimonio. “Se puede amar a muchos a la vez, a todos con el mismo dolor, sin traicionar a nadie, y hay más cuartos en el corazón que un burdel”, escribió Márquez en uno de sus episodios de Cólera (1985). Sus obras maestras.