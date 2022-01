Alessandro Gassmann: “Mi padre Vittorio me hizo una barra como castigo. ¿Mi madre? Tiene 86 años en México. Nos hablamos por correo electrónico”.

“Me incorporé a la agricultura en la Universidad de Perugia, por decir lo menos, nunca fui un estudiante modelo. Después de que me enviaran de vuelta a latín y griego, mi padre Vittorio me miró con un viento que pensaba: ‘Estudiar agricultura sin hacer nada’. y ‘contando la historia con él’. ‘También me presentó como actor en la película. así fueLa historia comienza con una mente abierta. Alejandro Cosman AEl Correo de la Serra. El actor, que recientemente se convirtió en protagonista de la pantalla chica a través de la ficción de Roy 1 “Un profesor“, publicó una extensa entrevista en la que presenta su nueva autobiografía (IOi #Héroes Verdes, Dedicado a la madre, ed) y resume su vida.

“Nunca tengo la oportunidad de hablar de mi mamá julieta manuel, Siempre me preguntan por mi padre – explicó Cosman -. Ella es la que me hizo crecer en la naturaleza. Ella es la hija de un granjero francés que nunca conocí. Durante la Segunda Guerra Mundial, la casa de campo de sus abuelos se convirtió en el cuartel general de los Aliados. Mi madre nació en un pueblo aislado. Tenía una belleza extraordinaria., Uno de los rostros de la Nouvelle Vague. Ganó el premio Oso de Oro en Berlín. Ella fue quien dejó a papá con una expresión clara que es buena en dialecto romano. Hoy tiene 86 años, el vive en mexico y nos preguntamos por mail todos los dias Largas caídas entre italiano y francés. Es menos hablador por teléfono, es sordo y se pone nervioso si no está escuchando bien”.

Como ella, Alessandro Cosman nunca quiso volver a verse en la televisión o en el cine:Esta idea me molesta y me siento avergonzado. Veo errores, errores, no tengo credibilidad. Luego hay otras cosas en mi mente. Solo me gusta correr, me gusta lidiar con los documentales y la naturaleza si tengo fuerzas. Hablando de lechuga, ¿cuál es tu opinión? greta dunberg? “Es fácil de atacar, su corta edad, el síndrome que padece… No va a solucionar los problemas del planeta, pero Es importante ser, cuesta mucho, eso es todo Un icono. Y hay padres que la protegen.