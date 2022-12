Chicos que lo dejan todo para recorrer América en una furgoneta

Dos corazones nómadas con muchas ganas de explorar el mundo y que están seguros de que vayan donde vayan, Génova será siempre su refugio seguro.

En 2017, en la vida nocturna de los callejones, cuando se conocieron Alberto Grillo -nacido y criado en la capital de Liguria- y la mexicana Sofia Becerra, no pensaron que invertirían sus energías y recursos en un largo viaje para descubrir América. Más lejos eso es en una furgonetaMás largo, excluyendo los asientos del conductor y del pasajero 4,7 metros. En cambio, los caminos de la vida los llevaron a la libertad y nuevas experiencias, por lo que, en el umbral de los 30 años, partieron de Argentina en marzo pasado con la expectativa de venir a Canadá en septiembre de 2023. En el camino, no hace falta que sea una gran cantidad: entre el mal tiempo y las averías del vehículo, es fundamental prepararse bien y afrontar los imprevistos de un viaje que nunca falla.

“Cuando nos conocimos –explica Alberto a Genova Today–, Sofía estaba haciendo un intercambio universitario en Génova cuando yo me fui de viaje de mochilero a Guatemala, Belice y México a los pocos días de graduarme. El último puesto ayudó a vernos y escucharnos con asiduidad. Los dos se enamoran y deciden ir a la capital de Liguria para empezar. una vida juntos. Aquí comienzan a trabajar, Sofía como diseñadora de interiores especializada en yates siguiendo varios proyectos con un número de IVA, y Alberto como empleado en una gran firma de contabilidad.

La decisión de dejarlo todo.

La decepción alimentó las cosas: “Estábamos cerca de comprar la casa de nuestros sueños, lo que implicaba una seria deuda a largo plazo. Luego todo desapareció y el apartamento fue vendido a un tercero. En ese momento nos preguntamos si realmente estábamos comprometidos con seguir este camino o si era mejor despejarnos la cabeza a lo grande. Por eso, antes de los 30 años hay que realizar el mayor anhelo de transformarse en realidad (Alberto, al principio, 29 años): abandonarlo todo para viajar en una furgoneta desde Argentina hasta Canadá, y descubrir sus maravillas. continente americano.

Ni mejorado y doblado Planificando todo para un año y mediotrabaja duro y ahorra lo más posible: “En agosto de 2021 compramos una Ford Transit usada en México, gracias a la intervención de los padres de Sofía -explica Alberto- y durante las vacaciones de verano trabajamos día y noche para poner a punto la camioneta. También instalar paneles solares para energía. Nuestras profesiones nos han ayudado mucho: definir un presupuesto económico “el mío, el suyo para el diseño interior del vehículo. A principios de 2022 abordamos una camioneta en un barco de México a Argentina, donde nuestro viaje comenzó oficialmente el 1 de marzo”.

Budget: “Trabajamos en remoto y nos enfocamos en el ahorro”

Pero, ¿cómo manejan sus respectivos trabajos y cómo se mantiene la pareja? La estrategia es el trabajo a distancia: “Sofía ha terminado los proyectos que siguió en Génova y ahora, frente al PC, se encarga del diseño de varios interiores de casas. Renuncié a la empresa en la que trabajaba, pero dada la maravillosa relación con los compañeros y el jefe a lo largo del tiempo, tuve la oportunidad de implementar algunos proyectos de trabajo remoto, que nunca dejaré de agradecer a mi antigua empresa.

Luego hay un foco especial en los gastos: “Para estos primeros 9 meses de viaje, nuestro presupuesto cubre todo 15 euros cada uno por día. No pagamos alquiler ni facturas y gracias a nuestros tres paneles solares, somos completamente autosuficientes. Por supuesto, el costo también depende de la duración del viaje, pero mucha gente piensa erróneamente que hay que ser rico para afrontar una experiencia así. No es así: lo que más importa es la capacidad organizativa”. Es un trabajo que te permite hacerlo de forma remota, incluso a tiempo.

Inicio Recuerdos: “Extrañamos las poccatas y la focaccia”

Sofia y Alberto – Hablan de su viaje Instagram Y Luz de red – Están dispuestos a aclarar que no se ‘escaparon’ de sus vidas: “En Génova éramos muy felices con los amigos, la familia y el trabajo -explican-, pero pensábamos que no debíamos poner freno a los sueños de los demás, no. Si todavía hay niños o hipotecas, es perfecto para salir. Tiempo. Ahora estamos totalmente animados a esta nueva realidad con la incertidumbre del futuro, pero conoce nuestros medios. Génova siempre ha sido nuestro refugio seguro: atardeceres en la estera. y desayuno en Poccatasse, el aire fresco de Rigi y por supuesto la focaccia!”.





Viajes: “Qué emocionante dormir en una carpa a 4.000 metros frente a un volcán”

La idea básica es conocer la cultura y los increíbles paisajes de América. A continuación, la pareja viajará entre los EE. UU. y Canadá, donde visitarán parques nacionales populares, por un lado, y estarán atentos a las oportunidades laborales en ciudades que se adapten a sus estilos de vida, por el otro.

En Un viaje de nueve meses Alberto y Sofía visitaron, viajaron, trabajaron en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y adoptaron un gatito llamado Merlín. Ahora están de regreso en Mérida (Yucatán), México para pasar la Navidad con la familia de Sofía.

Es difícil elegir un momento en estos nueve meses para recordar: “Probablemente el más emocionante – dos jóvenes – durmiendo en una tienda de campaña a 4.000 metros en Guatemala frente a ‘El Volcán de Fuego’. Entra en erupción violentamente cada 15 minutos y hace tu corazón se estremecerá”.