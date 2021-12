Chiara Ferragni y Videz: “Vitoria no se encuentra bien. Volvamos a Milán para que los hospitales estén cerca, aquí estamos aislados”. Las vacaciones de Navidad se detuvieron

Muy temprano en la tarde del 24 de diciembre, Chiara Ferragni y Videz Anunciaron en las redes sociales que tienen que volver a Milán Porque Las condiciones de salud de su hija, Vitoria. segundo hijo – que ingresaron en el hospital el pasado mes de octubre por “fiebre alta, deshidratación y dificultades respiratorias” – Tenía tos. “Lamentablemente hoy Vitoria no se encuentra bien (de momento solo fiebre y Amortiguador afortunadamente negativo) pero después mala experiencia El rapero Milano escribió a través de la historia de Instagram. En cambio, el emprendedor digital decidió grabar un video: “Hola, buena Eva. No tenemos mucha suerte con las vacaciones de este año. Leo (primogénito, entonces) No se sentía bien, ayer tuvo fiebre. Hoy no, pero tiene tos y come su comida “.

Luego agregó: Ambos son negativos (para el frotis de coronavirus SARS-2, entonces) Pero lo preferimos dado el horror de hace unos meses. Vuelve a Milán y mantente cerca de los hospitales.. Nunca se sabe, con suerte no … Aquí estamos un poco aisladosConcluyó diciendo: “Esperamos que todos sean más afortunados en la temporada festiva y saludable del próximo año”. La pareja se estaba hospedando en Lefay Resort & SPA en los Dolomitas juntos. Valentina, hermana de Chiara Ferragni. Aquí también pasaron las vacaciones de Navidad el año pasado. En cualquier caso, no parece serio, como lo demuestra el metraje que el rapero luego publicó en Instagram que muestra a los niños jugando juntos: “Feliz Nochebuena de nuestras maravillas”, es la leyenda que acompaña a las dulces fotos.