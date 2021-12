“Soy fluido, amo el alma de las personas”

Además de Alessandro Bacciano, la semana pasada en GF VIP Yo tambien entré carretilla. El nombre real de la nueva entrada es Gerardo Gaitani del Aquila Darragona, descendiente de una de las familias nobles más antiguas de Italia. No sabemos mucho de él, no da muchas entrevistas y no suele ir a los salones y programas de televisión, a veces iba a Barbara d’Urso y participaba en cocineros y fuego.

Desde el primer dia de mi nieto Costantino della Gherardesca el GF VIP Todos nos dimos cuenta de que se parece un poco a la oveja negra de la casa. Cándido, rudo y ajeno a las cámaras, Gerardo ya ha conquistado al público por diferenciarse del resto de “Vippons”.

Anoche, el nuevo Givino también hizo una alegre (¿e irónica?) Confesión sobre su vida privada. Natalie Caldonazzo Se me ocurrió una frase bastante triste: “Los hombres cruzan al otro ladoBarrow respondió de inmediato:De hecho, soy fluido. Tomo lo que viene. hablo en serio No en el sentido de que amo las almas de las personas.Luego Gerardo agregó que solo tenía un problema con los hombres …

Nathalie: ‘Los hombres se van al otro lado’

Parù: “Soy fluido … tomo lo que viene”

Natalie: “¿De verdad?”

Parù: “No … me encanta el espíritu de la gente, pero tendré un problema con el pájaro”.

Nathalie: “¿No te gusta?”

Barù: No … pero lo hago ".

Barrow: "He estado haciendo porros desde que tenía 20 años y crees que no puedo convertir un poco de arroz"

“Liquid” Barù también está en la cocina.

No solo en el amor, Barù parece ser “resistente” incluso en la cocina. En una entrevista con Valentina no tiene gluten El noble reveló que se come de todo y que cocinar es como hacer el amor.