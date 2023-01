Chiara Claudi y el actor que se mordió el pecho en el escenario: “Le respondí con un puñetazo, a partir de ese momento fue un infierno”

Clara Claudia También es actriz de teatro y cine. entrenador vocal. trabajar con mario misseroliY luca ronconiY Lucas Barbarchi. y con Pierre Francesco Pingetore Y paolo verzi. Pero se retiró de los escenarios durante cinco años. Debido al episodio de Troy de hoy, un República en el marco de las denunciassociedad de aldea. eso él reunió bajo el hashtag # Abramos las habitaciones de Barba Azul Serie de denuncias de acoso a actrices antes actoresY directores Y Fabricantes. Claudie dice que tuvo un papel en un espectáculo de teatro. estaba actuando con Famoso actor, director y productor italiano.: «La escena lo llamó para apoyarlo mejilla en mi pecho. En lugar de eso, agarró mi pecho y lo mordió. reaccioné le dio un puñetazo en la cabeza. E inmediatamente después de los juegos previos, para no despertar sospechas en la audiencia. Al final del espectáculo, estalló la conmoción”.

Actor, director y productor »Empezó a gritar tan violentamente que vomité después.. La compañía estaba en un círculo, Me gritó que yo era una niña tonta, que tenía que mostrar respeto, que era un gran profesional. Me pidió que me uniera a él al día siguiente para hablar a solas. Pero al día siguiente llamó a su asistente para pedirme que no fuera, que lo disculpara porque estaba cansado y que no lo tratara mal por estar enojado. le dije que lo siento. Ella, una mujer, se estaba poniendo en el sexo equivocado”. Anteriormente, este mismo hombre tenía “una actitud babosa, provocadora, con frases muy vulgares. Pero no había No hay contacto físico». Si bien no renunció al papel porque firmó un contrato: “Pero fue doloroso tener que quedarse. Estaba aterrorizado cuando subí al escenario. Volvió a gritarme y me dijo que Fui la única actriz que no lo intentó.».

Un día, dice claudiahombre Él agarró su cabeza detrás del escenario Y me dijo lo que quería hacerme. Ya no podía hacer eso. Estaba solo frente a un gigante. Mi palabra contra él. Ahora puedo emprender acciones legales. Pero el plazo ha vencido. no recuerdo su nombre por eso». En cambio, eligió tomar el dinero de la gira. Norteamérica, Francia e Inglaterra. “He estudiado y mejorado la voz de conferencias como orador. Me tuve que deshacer de ese tema”. No oculta que recibió apoyo psicológico: “El tratamiento me ayudó a reconciliar a la bella mujer con la actriz. Volví a la docencia. Pablo Grassi. Estar en contacto con los chicos revivió el arte del arte”. Está Paolo Grassi Escuela de Teatro Civil depende de Milán.

Hamlet es unAsociación Promoción Social Nacido para enfrentar henf Sexo en el trabajo en el entretenimiento. ellos lo establecieron 28 actrices. Explicó en su comunicado que el objetivo es “recolectar datos y así evidenciar, monitorear y estudiar las diferencias de trato entre mujeres y hombres en el mundo del espectáculo. Es decir, nací de Necesidad de reemplazar las sensaciones con númerosnúmeros, porcentajes. Declaraciones indiscutibles e indiscutibles. Como parte de sus iniciativas, las actrices hablaron sobre sus experiencias. marie violetaY Pamela VilloresiY valentina melisY julia manziniY Bárbara Giordano Y Francesca Romana de Martini.

