Chef impone regla ridícula pero eso es lo que todos necesitamos| finalmente

Por primera vez, un chef ha escrito una regla que ha dividido a la audiencia web, pero tal vez también sea hora de que alguien lo haga.

Cualquiera que haya tenido experiencia en el food service en su vida, aunque solo haya sido una temporada como camarero en bares o restaurantes, seguro que tiene historias raras que contar. entre Clientes exigentes, algunos realmente desagradables. Y otros arrogantes, cualquiera que trabaje de cerca con el público debe tener mucha paciencia.

Internet está lleno de páginas y blogs con episodios que son muy entretenidos de leer, pero vivirlos como una persona conocedora no tiene por qué ser del todo placentero, incluso si tienes toda una serie de historias que contar y tal vez reírte junto con ellas. amigos.

Navegando por las diferentes redes sociales podrás encontrarlas de todos los colores. Como los que dicen no saber que en Ossobuku había carne o los que se quejan de que el humus sabe a garbanzos, o también los que envían arroz alegando que todavía está crudo.

como ellos dicen: ¿El cliente siempre tiene la razón? Y los restauradores deben hacer todo lo posible para satisfacerlos. Pero, ¿qué haces cuando alguien se queja de que el cordero no sabe a ternera?

Nuevas reglas del restaurante

Sin embargo, siempre hay un límite que ni siquiera el cliente debe exceder, y ese es el límiteeducación. Las peticiones tontas se pueden responder con una sonrisa, pero cuando se enfrentan con una sonrisa mesa grosera Las cosas pueden cambiar, especialmente cuando los comportamientos van mal molestar al resto de los clientes.

Existe una actitud, desgraciadamente generalizada, que suele ser motivo de quejas en el seno de los restaurantes. Imagina que te encuentras en una cena romántica o tal vez en una cita de negocios con alguien. Niños corriendo alrededor de las mesas.Puede correr y gritar por la habitación.

Reglas de los niños en el restaurante.

Restaurante estrella Oh Fragón de VesteraEn la Costa do Mare de Galicia decidí poner la pluma sobre el papel La norma es que los niños menores de 12 años deben permanecer siempre en la mesa. acompañado de los padres. Una decisión que, aunque pueda parecer obvia, ha sido objeto de muchas críticas.

Sin embargo, hay que tomarlo en serio. Cuestión de buenos modales Y ya está, quien va a un restaurante no debería encontrarse entre ellos. Niños peleando y gritando. Los camareros no están obligados a cuidar a los niños de padres desatentos, y mucho menos a los padres autoritarios, que no se preocupan por las molestias que sus hijos puedan causar al personal y a otros clientes.