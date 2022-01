Cargos pospagos no autorizados: qué hacer para defenderse

Malas noticias para los titulares de la tarjeta Postepay, que se ven obligados a enfrentarse a un nuevo intento de estafa. Esto es lo que pasa.

En el período pasado, gracias a diversas restricciones destinadas a limitar la propagación del virus Covid, ha habido un uso cada vez más intenso de muchos Dispositivos de tecnología, como teléfonos inteligentes y computadoras. Gracias a este último, en cambio, tenemos la posibilidad de comunicarnos en cualquier momento con amigos y familiares aunque esté geográficamente lejos. Son muchas las ventajas que ofrecen estos servicios que han contribuido a cambiar muchos de nuestros hábitos.

Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de los ciberdelincuentes que nunca dejan de difundir trampas de varios tipos en la web. En esta área en particular, estamos hablando de una Estafa contra muchos titulares de tarjetas Postepay que se encuentran teniendo que lidiar con cargos no autorizados. Así que entremos en detalles y veamos qué sucede.

Postepay, cuidado con los cargos no autorizados: es otro intento de estafa

Hay muchos Intentos de fraude a los que se debe prestar la máxima atención. Muy a menudo, de hecho, algunos delincuentes intentan extorsionar al miserable de turno mediante fraudes pensados ​​hasta el más mínimo detalle. Un claro ejemplo de ello es el nuevo intento de estafa que se está gestando estos días, que se está llevando a cabo en Daño a muchos titulares de tarjetas Postepay. Pero, ¿qué está pasando?

Bueno, muchos usuarios de Poste Italiane, desafortunadamente, tienen que lidiar con menos dinero en sus tarjetas Postepay, debido a Tarifa de pago no autorizado. Estos últimos generalmente provienen de tiendas digitales como Google y Apple Stores y aparecen bajo el encabezado “Otros Servicios / Compras y Servicios” para otros servicios de juegos y suscripción.

se encuentra alrededor Cuota de 4 euros a 8 euros, que desafortunadamente no se limita a una transmisión. De hecho, se repite hasta 7-10 veces al día, hasta la sustracción 60 euros en un día. Si todo eso no fuera suficiente, puede ver estos números restados durante varios días seguidos. Estos cargos no autorizados han sido denunciados, como os recordamos, en Postepay Standard, Evolution y otro tipo de tarjetas, así como en tarjetas recargables como la N26.

Si tiene que lidiar con pagos no autorizados, está bien primero Separe su método de pago de GooglePay o ApplePay, si está relacionado. Desafortunadamente, es posible que te encuentres como un acusador no autorizado incluso sin que la tarjeta esté enchufada. Después de eso, es necesario informar al Poste Italiane del asunto y proceder con Prohibición de tarjeta.

También debe destacarse demanda judicial Contra personas desconocidas y con una foto de este último solicitando reembolso de la cantidad deducida ilegalmente de su cuenta. El pedido, como es fácil de adivinar, en este caso debe enviarse a la Oficina de Correos italiana, que tiene el deber de prevenir tales situaciones. Precisamente por ello, debe prever la indemnización de los usuarios fraudulentos.