Cuentas en rojo, dos Starbucks cerrados para siempre en Milán

Se suponía que Starbucks reabriría en mi torreta el 22 de noviembre. Habitación con una gran sala de efectos visuales que se abre a un hermoso jardín interior. Fueron los primeros dias una tienda Me quedé en modo de espera. Se planea una renovación rápida. Luego, del cartón que luchaba por cubrir el interior de las ventanas, resultó que todo estaba desmantelado. No se reabrirá. cafetería sirena Llegué a esos edificios en julio de 2019 en lugar de Deutsche Bank. Unos meses de carrera. Luego la epidemia. Las aperturas intermitentes de los distintos cierres y finalmente el ‘finish’ tras sólo dos años de actividad. La misma situación existe en Porta Romana: el horario de apertura de la tienda en Google se centra en “permanentemente cerrado”. Hoy resisten Cordosio, Corso Vercelli, Via Dorini, Via Restelli, Garibaldi y la Estación Central.

Las cuentas están en rojo.

La relación entre Starbucks y Milán es un amor que, muy probablemente, aún no ha florecido del todo. poner en pantalla facturaDe hecho, resulta que Starbucks Italia srl ​​obtuvo 11 millones de beneficios en 2019, que cayeron fuertemente un 44,28% en relación al coronavirus en 2020: solo 6,18 millones. Etiqueta 43.it Echó un vistazo a fondo a los balances y descubrió que la tostadora de reserva de Starbucks en Milán nunca había ‘abrumado la tierra’, perdonen a Calimpur, como debería ser. El nudo es exactamente el asado masivo en Cordusio, en el antiguo Palazzo delle Poste (más de 240 millonesinversión Para recordar: Increíble y enorme lugar, un verdadero lugar sagrado del café que también funciona en otras tiendas. Una inversión de 50 millones de euros, repartidos entre pago inicial y mejoras de edificios (26) y 20-25 para la instalación de sistemas (fuente: CERV). La calidad es muy alta. Tanto que uno es famoso Investigación Desde Transferir Puso en el café Yankee un estándar mucho más alto que las (podridas) tazas napolitanas, como el famoso Gambrinus. Todo esto hay que pagarlo. Desde un Frappuccino hasta un espresso, el costo no se parece en nada al bar de abajo. Para los consumidores, eso significa una parada más corta, tal vez mientras caminan por el centro un sábado por la tarde, sin mucha lealtad. Es también una gran facilidad estilística y escenográfica para los turistas. Una vez que mueren, las cosas se complican.

En Europa, las ventas han caído durante varios años.

Para compensar parcialmente las pérdidas, señala Etiqueta 43.itExisten los llamados ingresos no premium, los generados por la empresa tostadora que abastece a otros puntos de venta de la red europea de Starbucks. La facturación del tostador de Milán alcanzó los 22 millones en 2019 y los 18 en 2020. La fábrica tuesta unas 3,5 toneladas de café al día y funciona las 24 horas en un ciclo continuo como una verdadera fábrica. De esta forma, se cubren las pérdidas en el servicio de servicio de alimentos y café a los consumidores. Aún mirando los datos publicados por Seard, el ROI para un Starbucks Reserve Roastery en Milán en 2019 fue negativo 34 por ciento, un 30 por ciento menos en 2020.

Por lo tanto, si el buque insignia está luchando y tartamudeando, es difícil que las tiendas sociales en Milán naveguen por el oro. Dos tiendas cerraron solo dos años después, lo cual es una mala señal. Tanto es así que debido a la experiencia mega megastore en Milán, el nuevo CEO de Starbucks, Kevin Johnson, ha decidido suspender la apertura de este tipo de establecimientos a nivel mundial. Este periodo viene de los años de bajas cifras en Europa, pre-pandemia: en 2018 Una importante renovación con cerca de 100 tiendas de ventas en Holanda, Francia, Bélgica y Luxemburgo de la sociedad Alsea. Milán parece haber dado nueva vida al ciclo en el viejo continente, con sueño Por Howard Schultz Para finalmente aterrizar en Italia, después de décadas de vacilación. Los planes de desarrollo, como el resto del mundo, no se cuentan con COVID-19. Lo que puede haber demostrado crudamente la desconfianza de los milaneses en lo que no se podría catalogar como “gorra y brioche”. Hay tiempo para recuperarse. Pero el edificio, hasta ahora, no era emocionante.