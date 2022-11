¿La taza del inodoro tapada y sucia no funciona? Encuentra la única manera de mantenerlo como nuevo

Inodoro sucio de cal para limpiar – Newsby.it

¿Cuántos de ustedes se han encontrado con el inodoro sucio? La piedra caliza que sigue y sigue, y que no se va de ninguna manera, también nos hace quedar mal cuando vienen amigos a nuestra casa.

¿Los has probado todos? ¿Has lavado bien incluso con lejía y el resultado es siempre el mismo? Hay algunos pequeños trucos que se pueden aplicar rápidamente y que garantizan los mejores resultados.

La higiene es una de las cosas más importantes en un hogar. ¿Alguna vez has estado en la casa de un amigo y has encontrado el inodoro sucio? ¿Qué idea se te ocurrió? ¿Qué impresión te dio? ¿Quieres que todos los que vengan a tu casa se enfrenten a una situación así? Nada, por supuesto. Entonces para hacer eso tienes que probar Usa trucos simples que pueden mejorar tu día.

La suciedad y las bacterias se filtran en el fondo de la piedra caliza.Así que no solo se convierte en algo feo sino que también es peligroso para nuestra salud. Hay muchos productos químicos en el mercado, que a veces cuestan mucho dinero pero no resuelven el problema. A continuación te explicamos un truco que nos facilitará la vida con la limpieza diaria de la casa.

¿Cómo limpiar el inodoro y ahorrar dinero? el secreto

Hay secretos para mantener tu baño y tu casa limpios por menosEstos trucos se pueden aplicar por unos pocos euros y son realmente efectivos. El vinagre es un gran recurso. Para las manchas en el fondo del inodoro, simplemente vierta una cantidad generosa y déjelo actuar durante media hora antes de enjuagar. Una vez pasado este tiempo, el vinagre debilitará la mancha, que se eliminará fácilmente con el cepillado.



¿No lo crees? Solo trate de darse cuenta de que el vinagre es un arma esencial en la casa y no es una buena idea simplemente verterlo en su ensalada. De hecho, se puede usar puro en una pared para eliminar las manchas de moho sin el riesgo de que el color de la pared se desvanezca. De hecho, la lejía tiende a decolorar las paredes, por ejemplo, aquellas que tengan una pared amarillenta por donde pasará la lejía quitarán la mancha pero dejarán una raya blanca. No vinagre, pero lo quitará convirtiéndolo en un recuerdo. Por supuesto su acción es más lenta y menos invasiva, pero así evitarás tener que volver a pintar la pared como le puede pasar a quien no haya seguido nuestros consejos.