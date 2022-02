cantanti e ospiti. Ora Cremonini poi Drusilla- Corriere.it

di Mateo Cruccu

Cuanto éxito dado, minuto por minuto

00.15 Ed ecco Achille Lauro: dopo la trovata del battesimo, tutti si chiedono cosa si inventor oggi. E qualcosa si inventa, con una semitoccata nelle parti in time che non si spinge per agli estremi di un Jim Morrison a Miami 1969 (anche se qualcuno sostiene sia una gag legata al Fantasanremo, giochino che impazza ormai su questo palco). Sia come sia, non spazza via l’impressione dell’altra volta: questa Domenica non che un succedaneo di Rolls Royce, con un tocco black. Quindi l’altro giovanissimo Matteo Romano, la voce c’, ma la sua Virale va un po’ da tutte le parti senza trovare una direzione. E quindi la povera Ana Mena, la prova di questo palco non l’ha superata e alla cover da balera turbofolk, preferiamo l’originale, Amandoti dei CCCP. Riappar Drusila che lancia Sangiovanni, non esimendosi dallo sfruculiarlo per il suo abito-pigiama ros: l’ultimo trionfatore di Amici parla anche lui ai suoi, come Aka 7 Even. E come l’altro, sembra un po’ troppo incatenato al target generazionale. READ Críticos derribados y Pinocho

23.47 Ci si trasferisce sulla nave della semper estrosa Orietta Berti (immersa in un tulle giallo) insieme a Rovazzi che lanciano, come consuetudine ormai, una delle protagonistae dell’anno scorso, Gaia con Cuore amaro. Come l’anno scorso si presero la scena i La Rappresentante di Lista: bisognava dargli un po’ di tempo, perch questo registro funk era molto diverso da quello del 2021. E al secondo ascolto i due dimostrano di poter giocare anche in campionati di. Rientra Drusilla per presentare un’altra del plotone della vecchia guardia, Iva Zanicchi : vedi alla voce Morandi, il brano come un Vecchia Romagna (ci perdoner l’emilianissima Iva), ma l’attitudine quella di un Vodka Tonic, sprintosissima 82enne. Peccato per che Iva si metta poi a fare delle alusioni nei confronti di Drusilla. Che le risponde per le rime. E con elegancia. Una brutta caduta di stile per la prima.

23.37 Amadeus si fa serio ora, prelude all’intervento di Roberto Saviano e ricorda il trentennale delle stragi di Capaci e di Via D’Amelia, l’applauso inonda tutta la sala. E arriva lo scrittore, con il suo monologo: amaro, non solo perch ricorda l’orrore della mafia, ma anche il tradimento ai due giudici da parte di quella che avrebbe dovuto essere la loro stessa barricata. E poi lo struggente racconto di Rita Adria e del suo suicidio, vittima collaterale di quelle tragdie, testimone 17enne di giustizia che si sent perduta senza l’uomo che le aveva ridato la vita, Paolo Borsellino.

23.03 Si raffaccia Cremonini che auspica il ritorno negli stadi, anch’essi puniti nel biennio pandémico e presenta il nuovo singolo La ragazza del futuro. Ma la sala explota con la celeberrima 50 Especial. Si torna alla gara, col giovane che aveva deluso al primo round, Tananai: stona meno questa volta, ma il suo transito su questo palco sembra proprio occasionale come il sesso di cui canta. Dall’ultimo alla prima, stando alla classifica parziale: Elisa sfodera la sua vocalit a prendersi tutto il teatro, oggi come quando vinse 21 anni fa, il brano pi classico, tradizionale sanremese, di oiquantico deali oods. Sar una bella lotta, s. READ El príncipe Andrés 'tuvo que vender el chalet en Suiza' - Corriere.it

22.32 Riprende la gara con Rkomi: trasmigrato dall’hip hop a una sorta di rock’n’roll, ma i Maneskin sono un miraggio lontano, Insuperabile appunto. E siamo ai favoriti, al momento, insieme ad Elisa: Mahmood e Blanco. Il secondo bravo, certo, ma il primo di un altro pianeta: s, non in Italy, ma al mondo, pochi sono in grado di aver cos tante coloriture nella voce. E controllarla, sempre, perfectamente. S, con Elisa, sar una bella sfida. Arriva Drusila e si prende intelligentemente gioco di tutti quelli che hanno discutiro la sua presenza, da Pillon in gi: inaugurando il metatravestimento, uno Zorro coi baffi, li ha messi definitivamente all’angolo. Brava e inteligente. Entriamo di nuovo nella categoria over 70: che dire del Gianni nazionale? Si ripete quanto gi detto, con una carrier come la sua, ingiudicabile: non resta che apprezzarne la sfrenata vitalit, alla bellezza di 77 anni. E provare ad arrivarci alla stessa maniera.

21.58 Ce César Cremonini, uno dei grandi ospiti di serata. Da concorrente mai era venuto (anzi era stato scartato, come ha ricordato). Battesimo in ritardo, insomma per lui. E le fan in sala vanno in delirio, mentre il bolognese propone un medley. Di nuovo l’Ariston si se transforma en una discoteca, facendo da sustituto ai tanti club amaramente chiusi: il merito questa volta dell’eterna Donatella Rettore. E se conosciamo bene le sue doti, al secondo ascolto viene fuori ancor pi la sua accompagnatrice, Margherita Carducci in arte Ditonellapiaga, voce che graffia e ottima attitudine da palco. torna Drusila, perfettamente a suo agio, omaggiata da Michele Bravi: Sono contento che sia qui, il trionfo della meritocrazia. E al secondo giro, dopo la confusione del primo, esce meglio l’ex ragazzino di X Factor: diventato grande. E il suo Inverno dei Fiori molto intenso.

21.30 Eccola la tanta attesa Enemigo de Drusila: ha i tempi comici e il piglio dell’attrice di rango. Si prende il palco in un istante, mentre sfotte la Belen della famosa farfallina. Sicuramente pi a suo agio della statica Ornella Muti dell’esordio, ma anche della brava ma agitata Lorena Cesarini di eri. Presenta il collega di palcoscenico Massimo Ranieri: la canzone prende quota al secondo ascolto, pensi meno all’arrangiamento e pi alla profondit del testo, questo mare spesso orco verso chi cerca lidi migliori in quest’ultima stagione. Pi scanzonato, ma per versi altrettanto attuale il pezzo di Dargen D’Amico, visto che il ballo, ai tempi della pandemia, sembra diventato archeologia. Ecco il Covid, l’anno scorso a Irama tocc la clausura: quest’anno in scena. Questa canzone per non prende vita, con deciso abuso di tutte le declinazioni del verbo essere nel testo. READ Gran Hermano Vip, aquí está quien reemplazará a Sonia Bruganelli en el episodio del 3 de enero

21.15 Quindi Fabrizio Moro: la linea melodica di Sei tu sembra correre semper su di giri, non una frenata, non un’accelerazione. il suo stile di sempre, del resto. De gustibus. También conocido como 7Even, va di fretta anche lui, Perfetta cos parla ai giovanissimi, lui ne ha 21 d’altra parte. E quelo il suo pubblico. Nel frattempo si apprende di un fuoriprogramma, dieci attivisti di Greenpeace, tutti italiani, volevano entrare all’Ariston, ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine e ora sono in Commissariato.

20.55 —Parte il terzo round dell’Amadeus numero tre e parte tutto all’insegna del Presidente Mattarella, fresco di giuramento. Oltre ai sentiti ringraziamenti di rito, il curioso risvolto che molti di noi ignoravamo: l’inquilino di ritorno del Quirinale era stato uno dei pochi fortunati a partecipare, col compianto fratello Piersanti e la moglie, all’ula di concerta di reg. . Ed allora Grande Grande Grande a risuonare dentro de l’Ariston. Ma la gara procede di corsa, stasera, quest’anno Amadeus ci ha abituato bene: riecco la Giusy Ferreri colta, quasi teatrale versione 2022, con tanto di megafono come in uno di propaganda sovietica. Poi per c’ quella voce che divide. Forse questi intelettualismi non bastano. Qundi Highsnob e Hu, la sensazione dopo il primo ascolto si fa ancora pi largo: lasciateci solo Hu, voce espléndida e bella presenza escénica. L’altro rimane non pervenuto.