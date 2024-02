William Djoko a Marika Pellegrinelli: “Ya me has robado el corazón y ahora estás embarazada de nuestro hijo”

Los vientos de dulzura y amor soplan sobre la pareja formada por Marika Pellegrinelli y William Djoko. Modelo bergamasca, exmujer de Eros Ramazzotti (con quien tiene dos hijos) y deejay holandesa Se preparan para ser padres de su primera hija. La noticia es pública desde hace unos días. Mientras tanto, William Djoko, nacido en 1984, compartió en las redes sociales Un regalo romántico para tu novia.Que el mundo entero sepa lo feliz que se siente en esta etapa de su vida.

Junto con fotos que te pueden gustar Vientre redondo de Marika Pellegrinelli“Algo espiritual está sucediendo justo frente a mí”, escribe Djoko. ¡Ya me has robado el corazón y ahora llevas en brazos a nuestro bebé! Nunca esperé sentirme tan afortunada y feliz de vivir una vida contigo. ¡No es de extrañar que Dios no lo pueda creer! Una nueva incorporación a nuestra maravillosa y llena de amor familia; Con Rafa y Gabrio como la hermana y el hermano más extraordinarios que una niña podría desear, estoy seguro. ¡Los amo mucho a ambos! Estoy más feliz de lo que jamás hubiera imaginado. ¡Faltan 28 semanas y toda una vida! Estoy aquí para dedicarme a ti: la mujer/madre más bella, cariñosa, inteligente, compasiva y divertida que jamás hayas visto. Y el segundo nombre de nuestra pequeña será Wilhelmina, como el de mi madre.En la verdadera continuación de su vida, el regalo más hermoso. te amo marika», concluyó el artista musical agregando los hashtags #amoredellamiavita y #gravidanza.