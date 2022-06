Bourne Stoltenberg anuncia la duplicación de la plantilla de respuesta rápida: “Llegará a los 300.000 hombres”

La OTAN se reúne en Madrid La cumbre más importante desde el final de la Guerra Fría. El secretario general en la rueda de prensa Jens Stoltenberg Inequívocamente esperaba el fortalecimiento del flanco oriental, en estado de agitación después de la invasión de Ucrania decidida por Moscú. En cuanto al número uno de la OTAN, la alianza pronto tendrá que vencer 300 mil unidades Las Fuerzas de Intervención Rápida están a disposición del Alto Mando (nombre clave: Sasir). es un aumento siete veces en comparación con la situación actual. Pero no son sólo los números los que son importantes, sino el ajuste de toda la postura de defensa y disuasión. Es decir, cómo la OTAN pretende utilizar los hombres y los medios para garantizar la seguridad de sus aliados.

En la cumbre de Madrid, un tema gastos: El presupuesto de la OTAN casi debería duplicarse. Luego está el tema de las promesas individuales a los aliados con respecto a sus presupuestos. defensa: Está aumentando, pero, como señaló Stoltenberg, el 2% del PIB debe verse cada vez más como un “punto de partida” en lugar de un “punto de acceso”.

Según los últimos datos (provisionales) de la OTAN, Italia debería alcanzar el 1,54 % del PIB en 2022, un aumento significativo desde el 1,14 % de 2014, cuando todos los aliados se comprometieron a hacer más, pero el objetivo aún está muy lejos. Stoltenberg siempre resume. “nueve aliados Logró o superó la meta 2%Diecinueve tienen planes claros para 2024 y otros cinco se comprometieron concretamente a cumplirlo más tarde”. Berlín cae en la misma categoría que Italia (de hecho, peor) con su pronóstico del 1,44% del PIB para 2022, pero Alemania anunció recientemente un ambicioso plan de rearme que debería hacer un De ahí, Italia es “promovida”, según la lógica de la primera Alianza Atlántica, al menos en la categoría de “gasto en equipamiento” calculado sobre la base del presupuesto general. Las directrices de la OTAN piden “al menos un 20% y para 2022 Roma debería estar al nivel 22,7% (Más que Alemania, Polonia, Bélgica y Canadá). Aunque Italia destaca por su alto porcentaje de gasto en personal militar (que se lleva el 62,4% de la tarta), sólo es superada por Portugal.

Luego está la cuestión de cómo se gastará ese dinero: la nueva doctrina, como explicó Stoltenberg, proporciona simultáneamente “más equipos preposicionados y reservas de suministros militares; capacidades más avanzadas, como defensa aérea; puestos de mando mejorados; defensa actualizada planes, con fuerzas predefinidas “Para defender aliados específicos”. Por no hablar de la actitud hacia Beijing y Moscú. El primero no se denominaría una “amenaza directa”, una definición retenida por el propio Stoltenberg. Rusia Durante la conferencia de prensa, pero no habrá dudas sobre la naturaleza cambiante de la relación entre los aliados y la potencia asiática. No es sorprendente que, por primera vez, los líderes AustraliaY el Nueva ZelandaY el Corea del Sur Y el Japón. La OTAN no se expandirá en la región del Indo-Pacífico (el estatuto sólo prevé los países de Europa y América del Norte), pero ciertamente hará más en esta área, que es cada vez más importante para el destino del mundo. Por otro lado, hablaremos de expansión en relación a la situación no resuelta Suecia y Finlandia. El secretario general intentará mediar en un veto a Erdogan -es probable que Joe Biden también se reúna con el presidente- y convertir Madrid en una cumbre en la que la OTAN dará luz verde formal al procedimiento de ratificación de los dos nuevos miembros: un acuerdo tripartito. Está en proceso y se hará todo lo posible para cerrarlo a tiempo.

Stoltenberg luego anunció un paquete de ayuda “estructurado y a largo plazo” para Kiev: una opción casi de “buena suerte” en el trabajo de la victoria de Ucrania sobre Rusia que sería seguida por la necesidad de armas modernas y capacidades occidentales. Finalmente se prevén nuevas medidas de apoyo GeorgiaY el Bosnia y HerzegovinaY el MoldaviaY el Mauritania Y el Túnez.