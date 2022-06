¿Quién será el próximo primer ministro? Escenarios extremos – Libero Quotidiano

Hoy, lunes 27 de junio, la política está en la agenda. Sí, el período “intensivo” entre Elecciones administrativas, votaciones, división M5s Sobre todo, la proximidad de la fecha de las próximas elecciones políticas. Por lo tanto, una gran cantidad de bucle ocho y media Hoy se dedica a la política.

en el estudio de lirio gruberen el salón de La7, aquí está el profesor que tiende a insultar (contra los de la derecha), Tomasso Montanari. Luego, entre los otros invitados aquí giovanni floresesta vez ya no como líder (fue quien reemplazó a la pelirroja Lily cuando esta última contrajo Covid hace unos días), finalmente Bebé SevergenyCon su proverbial dedo meñique, siempre.

Pero no solo. Entre las caras que se alinearon ocho y media esto también lucio caracciolojefe Lima, una de las voces más autorizadas en el tema de la guerra de la que podemos estar orgullosos en la escena italiana. El cual, como juego de fuerza, esta vez da paso al análisis político. Después de hablar sobre el harakiri de centro-derecha en Verona y después de hablar sobre las perspectivas de los M5, giuseppe conte Y el luigi di maio Después del quíntuple, aquí le piden al Sr. Lima Qué pasará después de las siguientes políticas. Su pensamiento es claro, incluso muy claro: “Dentro de un año, será el próximo primer ministro mario draghio uno de su serie”, concluye Caracciolo. En definitiva, otro primer ministro no elegido, quizás otra figura externa, una garantía, apreciada por la Cancillería europea. Y quizás Caracciolo no podría estar equivocado…