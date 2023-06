Borsa Italiana, Suspensión de la audiencia del 16 de junio de 2023

El día de hoy viene marcado por fechas técnicas importantes. El Btp-Bund se ha reducido a menos de 155 pips. Las acciones bancarias suben

Los principales índices de la Bolsa de Valores de Italiana y los principales centros financieros europeos Empezó a cerrar en territorio positivo La última sesión de la semana es el día marcado por ella Plazos técnicos importantesLos contratos de futuros y opciones sobre acciones e índices vencen en junio de 2023.

A las 16.30 FTSEMib Subió un 0,74% a 27.937 puntos, luego de fluctuar entre un mínimo de 27.694 puntos y un máximo de 27.961 puntos. Al mismo tiempo FTSE Italia Todo Compartir Obtuvo el 0,75%. También desempeño positivo para Sombrero mediano de FTSE Italia (+ 0,83%) y l Estrella de FTSE Italia (+0,69%).

el Bitcoins Fluctúa en torno a los 25.500 dólares (más de 23.000 euros).

el Diferencial BTP-Bund Menos de 155 puntos reducidos, con Retorno BTP por diez años que cayó a menos del 4,05%.

L’euro Ha vuelto a bajar a poco menos de $ 1,095.

Generalmente stock superior el sector bancario. progreso BancoBPM (+2,56%) Es papel bancario (+3,22%).

Grupo Iveco Gana un 0,93% a 7.798 euros. La compañía reveló que IDV ha firmado un acuerdo marco con la Agencia Sueca de Materiales de Defensa para suministrar a las Fuerzas Armadas Suecas hasta 3.000 vehículos ligeros, con un pedido inicial de 400 vehículos valorado en SEK 850 millones (aproximadamente 73 millones de euros).

entonación positiva de A2A (+1,6% a 1,6815 €). La Compañía informó que el Consejo de Administración ha aprobado una Resolución Marco que autoriza la emisión de uno o más bonos no regulados, no garantizados y no convertibles, antes del 30 de abril de 2026, por un importe máximo de 1.650 millones de euros, de su programa EMTN.

En FTSEMib, los aumentos en diasurina (+3,21%) y Moncler (+2,9%).