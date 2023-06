Bolsas hoy, 27 de junio, Lagarde: “Más subidas de tipos en julio”

Tajani: “Decepcionado con Lagarde, hay riesgo de recesión”

“No creo que sea de interés para el crecimiento seguir subiendo las tasas de interés, especialmente porque no estoy de acuerdo con los anuncios que se hicieron mucho antes de la subida de tasas. Me decepcionó un poco la declaración de la presidenta Lagarde, quien anunció hoy que también subirá las tasas de interés en julio”, y “cuando las tasas están tan altas existe el riesgo de una recesión y eso ciertamente no debería suceder”. Así lo afirmó el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en su intervención en la Conferencia de la Confederación. “Estamos sufriendo inflación no por un factor interno como en USA, entonces sí, es correcto subir las tasas de interés allá, pero nuestra inflación es derivada por algo relacionado con las materias primas, sobre todo por la guerra en nuestras fronteras, “, continuó Tajani. “Hoy, ella significa que el aumento en el costo del dinero pone el negocio en dificultades, porque los empresarios que tienen iniciativa y que quieren invertir, se ven obligados a obtener préstamos a un costo muy alto, abandonar sus proyectos y esperar tiempos mejores Lamentablemente, podemos”. Concluyó que para no perder tiempo en términos de trabajadores, no podemos dejar de trabajar. Cuando las tarifas son demasiado altas, existe el riesgo de estancamiento y esto no debería suceder en absoluto “.