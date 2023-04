Biden vuelve a postularse para la presidencia de Estados Unidos: “Terminemos el trabajo” – Corriere.it

Joe Biden, que a sus 80 años es el presidente estadounidense más longevo de la historia, ha anunciado oficialmente su reelección: buscará un segundo mandato en 2024. Y en el vídeo se escapan las dudas sobre Kamala Harris: ella también será reelegida. elegido

De nuestro corresponsal

Nueva York – Joe Biden se postula de nuevo. El presidente de Estados Unidos anunció por video que pretende postularse nuevamente en 2024, en busca de un segundo mandato. Acabemos con este asunto, dijo en el video, lo que despeja de inmediato cualquier duda sobre quién estará a su lado como vicepresidente: el número dos en la Casa Blanca, kamala harris.

Biden, que tiene 80 años, ya El presidente más viejo de los Estados Unidos.

video

El video comienza con imágenes del asalto al Capitolio por parte de los partidarios de Donald Trump, y con imágenes de las protestas tomadas después de que la Corte Suprema anulara el fallo Roe v. Wade del 24 de junio de 2022, que garantizaba el derecho al aborto para todas las mujeres. del país libertad. Libertad personal, este es el valor central de lo que somos, como estadounidenses, dice Biden. Mi primer trabajo fue luchar por nuestra democracia, garantizar nuestros derechos y asegurarme de que todos fueran tratados con justicia en este país. Pero los radicales del MAGA (Make America Great Again, Trump’s Slogan, ed.) intentan atentar contra estas libertades básicas. Hace cuatro años dije que estábamos en medio de una batalla por el alma de Estados Unidos: y sigue siendo cierto hoy. La pregunta que tenemos ante nosotros es clara: ¿tendremos en los próximos años más o menos libertad, más o menos derechos? Por eso me postulo de nuevo, porque este es nuestro momento de luchar. Terminemos este trabajo, sé que podemos (Podemos, en referencia al lema de campaña de Barack Obama, del que Biden fue diputado durante dos mandatos

). No hay nada que no podamos hacer si estamos unidos.