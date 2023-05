Guerra Ucrania-Rusia, noticias de hoy

Ucrania, Zelensky: “Establecer calendarios sobre cómo avanzar”

“Como de costumbre, el jefe de estado mayor y los comandantes de las direcciones operativas reportaron al comando. No solo proporcionar municiones, no solo entrenar nuevas brigadas, no solo nuestras tácticas. Sino también las condiciones. Eso es lo más importante. Se han tomado decisiones “. Así lo afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su mensaje vespertino