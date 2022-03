Si las sanciones occidentales fueran realmente duras, la guerra ya habría terminado

En otras palabras, si Occidente tomara medidas más severas contra Moscú, la economía rusa ya estaría de rodillas y esto no permitiría que el Kremlin continuara la guerra. Esto es lo que dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una entrevista con el periódico Die Zeit. Si las sanciones hubieran sido realmente duras, la invasión rusa de Ucrania ya se habría detenido. Decir que es el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky En una entrevista concedida al semanario alemán “Die Zeit” que se publicará mañana. Si las acciones de Occidente contra Rusia son realmente duras,El ataque ya se había detenido.Dijo, notando queSe siguen comprando petróleo y gas rusos” Es eso “Las empresas occidentales siguen operando en el mercado ruso, escondiéndose detrás de varias excusas.En otras palabras, si Occidente tomara medidas más severas contra Moscú, la economía rusa ya estaría de rodillas y esto no permitiría que el Kremlin continuara la guerra. “Sí, hay sanciones y estamos agradecidos por eso. Pero estamos bajo un ataque que recuerda lo peor de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la razón por la que las sanciones deben endurecerse aún más.“, agregó Zelensky. Luego pidió a los que aún no se habían movido en esa dirección que”En primer lugar, detener la exportación de productos de petróleo y gas.Recordamos una decisión ya tomada por Estados Unidos y Gran Bretaña, que también podría ser discutida por el Consejo Europeo, que se reunirá mañana en Versalles. Y nuevamente, el presidente ucraniano continuó: “Los puertos del mundo deben estar cerrados a los barcos rusos. Las compañías navieras deben dejar de enviar y recibir mercancías hacia y desde Rusia. Todos los bancos rusos deben quedar excluidos del sistema Swift sin excepción. Estas son cosas concretas que se pueden hacer.“. READ Covid de Alemania de la zona roja: 40.000 casos en un día Además, según Zelensky, “Y se necesita hacer más para proteger de la invasión a los estados bálticos, Polonia, Moldavia, Georgia y otros vecinos de Rusia.“. Después de todo, según el jefe del gobierno de Kiev, Polonia también estará en peligro. Putin dijo nuevamente:”Quiere dividir Europa, como UcraniaAdemás de Polonia, el Kremlin también estará en la mira de los países bálticos, Moldavia y Georgia.Para que nada de esto suceda, Zelensky volvió a pedir Zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Pero la opción rechazada por Occidente es arrastrar a la OTAN a la guerra. a lo sumo”Puede darnos aviones de combate y sistemas de defensa aérea con los que podemos asegurar nuestros cielos.dijo Zelensky.

Finalmente, el presidente ucraniano comentó: “pienso que Amenaza de guerra nuclear es un engaño Ser un asesino es una cosa, el suicidio es otra. Solo se amenaza con armas nucleares cuando el resto no funciona.Para concluir después:La invasión rusa no fue una sorpresa, pero también lo fue su brutalidad. Pero estoy con mi gente. Cuando Ucrania está contigo, te sientes seguro. Este es un principio básico que muchos en Occidente deberían emular.“.

