Biden, Memoria y Coff

“Tengo buena memoria” y si hubo algún error en el pasado fue porque “estaba en medio de una crisis internacional”. Así es el presidente de los Estados Unidos Joe Biden rechaza la descripción que hizo el fiscal especial Robert Hur de él como un “viejo demente”.Examinó documentos altamente clasificados encontrados en la oficina y la casa del presidente. Sin embargo, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca para defenderse, Biden 'cayó' al referirse a Abdel Fattah al-Sisi como “el presidente de México”.Egipto no, como respondió a una pregunta sobre la ayuda humanitaria al pueblo de la Franja de Gaza.

El as sobre Al Sisi, la confusión sobre Macron y Mitterrand el domingo

“Creo que inicialmente el presidente Al-Sisi de México no quería abrir el cruce (Rafa, ed.) para permitir la entrada de suministros humanitarios a la Franja de Gaza”, dijo Biden. “Yo hable con el. Lo convencí de abrir el cruce'', continuó el presidente estadounidense. Pero esta no es la primera vez que Biden confunde a los dos líderes. De hecho, el domingo pasado, Biden confundió al presidente francés Emmanuel Macron con el expresidente francés François Mitterrand, fallecido en 1996, informó The Hill.

“Viejo y bien intencionado, sé lo que hago”

A Biden le preguntaron “¿qué tan mala es su memoria y cómo puede seguir siendo presidente?”. El inquilino de la Casa Blanca respondió a la pregunta de un periodista: “Mi memoria es tan mala que lo dejo hablar”. Cuando otro periodista le preguntó si su memoria se había deteriorado, Biden respondió: “Mi memoria es buena. Miren lo que he hecho desde que asumí la presidencia. Ninguno de ustedes pensó que podría hacer lo que hice”.

Cuando se le preguntó sobre la descripción que el fiscal especial Hur hizo de él, Biden respondió: “Soy un hombre de buena voluntad. Y yo soy un hombre viejo. Sé lo que estoy haciendo. Fui presidente y puse a este país nuevamente en pie. No necesito su consejo''. Biden también dijo que estaba contento de que Harr hubiera decidido “que no se me debería acusar de esto”.