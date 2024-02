Despedida de Maura Milia y Connaught Bar: “En México para una nueva etapa de mi vida”

Después de diez años en Connaught Bar, el gerente cinturón azul vuela a la Ciudad de México para un nuevo desafío empresarial. Con ella, su marido Alex Lawrence y el gurú de la hospitalidad mexicana, Walter Mayenberg

Originario de Arixi, una aldea de Campitano en el distrito de Cagliari, Maura Milia había llegado Bar Connaught En Enero 2014A los veintiún años: llegó allí juntos Giorgio Bargianiy bajo guía Agostino Perón contribuyó a la formación de El tridente italiano que se convirtió en el símbolo del bara Encabezando las listas dos veces seguidas 50 mejores bares del mundo (2020 y 2021). Exactamente diez años después, Maura anunció su decisión Zona con bar Connaughta Embárcate en un nuevo camino empresarial: Realmente se mueve En la ciudad de México junto con su marido Alex Lorenzo (Copropietario del grupo Sr. Lian), para comenzar con A Un nuevo proyecto en colaboración con el mexicano Walter Mayenberg (bangy colgado, brujas entre otros). Periódico Llegó hasta ella en medio de los preparativos para la partida.

Tan joven, ya con un perfil global y un pasado que garantiza un futuro sólido en Londres. Y, sin embargo, “lo dejas todo” y te vas al otro lado del mundo.

La única condición que siempre me pongo es si alguna vez dejo de fumar. Grupo Maybourne (Del cual Connaught Bar es parte, ed.) fue que Empezar algo personal con mi marido.. De lo contrario, no tiene sentido dejar a Ago y Giorgio y dejarles todo lo que hemos construido en estos diez años. Una elección dolorosa y reflexiva que Agostino me apoyó mucho. Tengo un profundo respeto profesional y emocional por Alex, y eso fue una motivación extra para empezar algo juntos. selección Viene de mi profundo amor por el país de México., me recuerda a Cerdeña y a mis orígenes; Diez años en Londres significaron el doble de ritmo y estrés, y quería tener mi privilegio. paz personal. La Ciudad de México ya no es pequeña, pero de alguna manera mantiene una energía casi de pueblo. Y es un cambio de perspectiva, Estoy saliendo como emprendedor por primera vez..

Al anunciar su decisión, usted hizo hincapié en las cuestiones económicas y de gestión de los negocios en Londres. ¿Crees que este es un problema común en otras partes del mundo?

He tenido la suerte de viajar mucho en los últimos años desde América hasta el Sudeste Asiático y enfrentarme a realidades diferentes. Quizás Londres esté sufriendo más que cualquier otra capital en este momento, ya que los profesionales experimentados han experimentado, ante todo, la transición de la posibilidad de contratar gente de todo el mundo a la enorme dificultad de seis u ocho meses. Esto genera tensión e inestabilidad. Si lo comparas con Barcelona, ​​por ejemplo, la energía es completamente distinta. Londres estaba desesperadaPorque estamos Estar acostumbrado a ciertos estándares y no poder mantenerlos crea una brecha entre la oferta y la demanda. Por no mencionar Estabilidad economica Sobre un negocio en Londres: Alex y yo lo investigamos y pensamos en la posibilidad de abrir aquí, pero parece desalentador. Somos jóvenes, pero El acceso a la financiación es muy difícil, es muy difícil devolver los préstamos que eventualmente contratas. Es casi imposible sin hombros (económicamente) amplios, por eso necesitamos el apoyo de un equipo que crea en la visión de los trabajadores, que inspire e invierta. Afortunadamente esto siempre nos ha pasado.

¿Qué crees que le deparará el futuro al bar entonces?

Lo que fue tan fuerte en el pasado y lo que las nuevas generaciones no ven: Impulsar la hospitalidad pura. Es cierto que en la entrada Bar Connaught Estás abrumado por la cantidad de premios y reconocimientos que se exhiben, pero te vas sin recordar lo que bebiste. Bienvenida la perfección y trabajo hecho Atención a los detalles. Es una escuela de pensamiento que he desarrollado por mi cuenta y, a menudo, está en decadencia debido a las crecientes distracciones de los camareros y el personal del comedor. El El futuro del bar pasa por hacer mejor las cosas sencillasincluye a la comunidad y se llama “heritage” en inglés, Los planes deben estructurarse para ejecutarse.. yoLa principal inversión deberían ser los empleados.MEJORAR EL EQUIPO: No es cierto que todos sean pasajeros, Agostino, Giorgio y yo estábamos en Connaught Bar.

¿En qué consistirá su proyecto en México?

Puedo revelar un poco más. El grupo llamará MWA (de las iniciales de los tres socios): Será Un proyecto múltiplejusto lo que queremos Abrir más de una identidad, Cada uno es una pequeña medida de cada una de nuestras personalidades.nos abrazaremos Tanto restaurantes como bares de copas.. Reflejará lo que somos, pero mezclado con la cultura mexicana.. Y una ubicación será en el oeste de México.

Tres cosas que te llevarás de tu experiencia en un bar de Connaught y que no serán las mismas en otros lugares.

allá disciplina. allá Consistencia. yodelicadeza.