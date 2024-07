“Beryl será terrible, esperemos al monstruo”: las islas del Caribe se preparan para el impacto del huracán. “No fue tan fuerte en junio”.

Barbados, Granada, Santa Lucía, Tobago, San Vicente y las Granadinas: el sureste del Caribe se prepara para el huracán Beryl, el primero de su tipo en 2024 y el más fuerte jamás registrado en junio. En general, los fenómenos de intensidad de Beryl no aparecen antes del 11 de agosto, que es la fecha de referencia para identificar el primer huracán. Miles de personas han […]

Barbados, Granada, Santa Lucía, Tobago, San Vicente y las Granadinas: I Mar Caribe Sudoriental Se preparan para atacarHuracán Berilo, el primero de 2024 y el más fuerte jamás registrado en junio. En general, los fenómenos de gravedad del berilo no ocurren. Antes del 11 de agosto, la fecha de referencia para identificar el primer huracán. Miles de personas han encontrado refugio en hogares y lugares públicos. “Sería terrible”, dijo. Ralph GonzalesPrimer ministro San Vicente y las GranadinasInstó a los residentes a permanecer en sus casas y anunció Espera a este monstruo“No es una broma”, añadió Gonsalves, recordando la devastación causada por huracanes pasados. En un discurso a la nación pronunciado desde su residencia oficial, Gonsalves dijo que se refugiaría en el sótano de su casa. “El techo puede no resistir 150″. vientos de mph. Me estoy preparando para descender.” El lunes por la mañana, Beryl estaba a 100 kilómetros al este de Granada, con vientos máximos. 215 kilómetros por horaY seguí adelante Hacia el oeste y noroeste A una velocidad de 31 km/h. Beryl – confirmado experto en huracanes Sam Lilo – el estaba trabajando Sólo 42 horas Pasar de depresión tropical a huracán de gran magnitud, una hazaña que sólo se ha logrado seis veces en la historia de los huracanes en el Atlántico, siendo el 1 de septiembre la fecha anterior más temprana. Entre los muchos registros de Beryl está el de ser el huracán más oriental que se formó en el Atlántico tropical en junio, rompiendo el récord establecido en 1933.

Según informes, se cancelaron decenas de vuelos en toda la región. bbc. Anoche, el huracán fue catalogado como huracán de categoría 4, pero luego sus vientos disminuyeron ligeramente (hasta un máximo de 195 kilómetros por hora) y su clasificación volvió a reducirse a categoría 3. Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. Él cree que es probable que continúen las fluctuaciones en la fuerza, pero advirtió que algunas áreas de esas 6-7 islas (en el frente exterior hacia el Océano Atlántico entre las islas del Caribe) deberían prepararse para “daños”. Potencialmente desastroso Según los expertos, el berilo podría provocar un aumento del nivel del mar en las zonas costeras de hasta casi 3 metros, generando olas especialmente violentas. La advertencia se extiende hacia el oeste, hasta la costa sur. Haití y la mitad de República Dominicana.

En las islas en alerta se produjeron escenas como largas colas en gasolineras y tiendas de comestibles. En Barbados: miles de personas estaban en la isla de las Antillas Menores para la final del Mundial. Veinte Copa del Mundo, el mayor evento del cricket. Primer ministro Mia Moley Destacó que no todos los aficionados pudieron salir y que “algunos de ellos nunca antes habían pasado por una tormenta”. “Tenemos planes para ocuparnos de ellos”, confirmó el Primer Ministro.

Se espera que sea una temporada de huracanes superior a la media, que se extenderá del 1 de junio al 30 de noviembre en el Océano Atlántico. allá Administración Nacional Oceánica y Atmosférica Se espera que la temporada de huracanes de 2024 esté muy por encima del promedio, con entre 17 y 25 tormentas con nombre. El pronóstico prevé hasta 13 huracanes y cuatro huracanes importantes. La temporada promedio de huracanes en el Atlántico produce 14 tormentas con nombre, siete de las cuales son huracanes y tres huracanes importantes.