Ben Affleck se quita el anillo de bodas (mientras Jennifer López está de vacaciones en Italia)

Desde hace meses, los tabloides estadounidenses afirman que el matrimonio es entre ellos. Ben Affleck Y Jennifer López Terminé. Y ahora nuevos detalles parecen confirmar que apenas dos años después de la doble boda, que se celebrará en el verano de 2022, las estrellas están aquí. Realmente eligió el camino del divorcio.: antes J.Lo fue captado de vacaciones en Italia, en la costa de Amalfi, sin el esposo (¿Exmarido?), entonces Bueno, lo fue Fue fotografiado sin anillo de bodas en el dedo. Sucedió el pasado domingo, cuando el actor Almorzó con su hija Violet, de 18 años. (Con su ex esposa Jennifer Garner) en Tasty Noodle House en Los Ángeles. Como lo demuestran las fotos que publicó. Página seis, El anillo de bodas desapareció de su dedo izquierdo.. Una evidencia que parece confirmar la separación de una vez por todas.

Hace apenas unos días, Affleck hablaba de J.Lo en The Conversation. Corazon a corazonÉl declaró: “Es tan famoso que a la gente le encanta.. Representa algo importante para las personas. A mí, cuando me paran me dicen: “Esta película es hermosa. Eres el marido de JLo que maravilloso«». Ben también explicó durante la entrevista que si siempre parece “enfadado y negativo”, como dice la prensa mundial, es porque no tolera intrusiones en su vida privada: “No me gusta que me presten mucha atención, especialmente cuando es así.” Ella derramó sobre Mis hijos (Violeta, Serafina y Samuel, De su ex esposa Jennifer Garner, Sr. Dr.). La gente puede pedirme fotos. No me importa si me tomas una foto en el club, en el estreno, lo que sea. Pero realmente me molesta cuando son mis hijos los que se enojan.“Sólo porque tienen padres famosos”.

Palabras que parecen confirmar lo que las malas lenguas vienen diciendo desde hace meses: Ben y J.Lo han llegado a las manos porque “Personalidades y estilos de vida muy diferentes”.. En particular, una fuente de la industria cinematográfica afirmó el pasado mes de mayo la gente ese contenedor «Odia toda la atención de los medios.» que rodea sus vidas. Mientras que J.Lo “con todas estas atenciones está completamente cómoda”: “Es más introspectivo y reservado. Le encanta abrir su corazón a sus fans y al mundo.. Esto, a la larga, perjudica la relación”.

Hasta hace unos días parecía que la crisis podría haber pasado. La prensa americana dijo que Jennifer entonces… Canceló las fechas de su gira de verano. en los Estados Unidos de América, Estaba organizando un viaje con su marido a Italia., el país que en agosto de 2022 fue el lugar de su (segunda) luna de miel romántica. En cambio, J.Lo llegó sola a Italia. Mientras tanto, Ben se quitó el anillo de bodas de su dedo.