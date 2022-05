Barù y esta inquietante respuesta a Jessica Selassié en Island Party

Anoche, el decimoséptimo episodio de Isla de las celebridades Y como siempre, la cita con ilary plasi Y el antecesor de los intocables fiesta en la islaFormato Infinito de Mediaset valentina barbieri Y Ignacio Moser Comentan lo que sucede en las soleadas playas del Caribe, siempre en compañía de diferentes invitados; Ayer este encargo recayó en el ex Givino carretillarecientemente desde que abrió su nuevo restaurante en Milán, También asistieron David Silvestri, Giocas Cassella y las Princesas.

Barrow reveló que sería un paria perfecto en Celebrity Island debido a su pasión por la naturaleza y su habilidad para pescar:

Era mejor hacer La Isola que Gran Hermano. Desafortunadamente, acepté hacerlo y lo hice, lo he dado hasta ahora. Siempre he crecido en los extremos de la naturaleza, siempre he ido a cazar y siempre he comido para nosotros mismos. Si me tiras en un bosque o en una playa, vivo. Pero esperemos ganar bien y no tener que hacer más reality shows. Evidentemente es un tema económico, si Mediaset tuviera el presupuesto adecuado… lo compartiría Jukaspero ya hizo la isla.