Barbara D’Urso, 15 años después Sucedió de verdad: “Se acabó…”

El anuncio de Barbara D’Urso en las redes sociales dejó boquiabiertos a sus seguidores. Averigüemos qué pasó con el presentador del programa diario de la tarde en Canale5.

La presentadora de televisión Barbara D’Urso es una auténtica fundadora de Mediaset House, a pesar de que se toman decisiones muy estrictas sobre su futuro. No es ningún misterio que los dos programas que presentaba fueron cancelados el último día de la semana: Domingo en vivo Y Directo – No es D’Urso.

Si el público pensaba que el adiós a Barbara d’Urso y Bersilvio Berlusconi estaba ahora en el horizonte, pronto tuvo que cambiar de opinión. Tener más tiempo sin duda le permitió dedicar más tiempo al deporte, al baile ya uno de sus grandes amores: el teatro.

Volver al Teatro Barbara d’Urso

Inspirada en el espectáculo teatral de 1984 del mismo nombre, Barbara D’Urso volvió a actuar en el teatro después de una ausencia de quince años. la oferta Camarote doble Escrita por Ray Cooney, Antes de D’Urso, Presentada por Johnny Dorelli, Paola Quatrini, Martine Brochard y Paolo Panelli, en versión solo para hombres.

En esta adaptación editada y dirigida por Chiara Noches, la protagonista es Barbara d’Urso alias Giulia Rossi, una taxista que alterna hábilmente entre una pareja en Piazza Risorgimento y otra en Piazza Enerio. Una comedia de malentendidos, basada en la bigamia con un significado ridículo, cuenta también con la presencia de la humorista napolitana Rosalia Porcaro y Franco Ubini.

Último mensaje por Barbara D’Urso

El público, que ama a Bárbara D’Urso y la sigue en cada proyecto que ve su participación, no esperaba leer este post. Convencido de que su regreso a los escenarios no había hecho más que empezar, aquí llega un chubasco frío que templó todo entusiasmo. Y la primera parte de esta maravillosa y exitosa gira, que se reanudará en otoño a partir de mis diversos compromisos televisivos, ha llegado a su fin: con un merecido taxi de jardín, regresé a la actuación en el teatro después de 15 años y Fue muy conmovedor para mí recibir todo tu cariño: fue como una ola que me lavó de amor desde la primera copia exacta hasta la última copia.

Hablando del cariño de la afición, escribió: “Vi Me encontraba fuera del escenario esperándome todas las noches, incluso en el frío y la lluvia: no esperaba tanto calor y fue genial. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias a mi maravillosa empresa ya todos los técnicos y trabajadores y cada trabajador que hizo todo esto posible. Hasta pronto, Julia Rossi #coleccionista.