Banishers: Ghosts of New Eden, lo que sabemos del RPG de acción oscura de Dontnod

Entre las sorpresas de The Game Awards 2022 también estuvo Banishers: Ghosts of New Eden, conozcámoslo mejor con otra información

Lo sabemos desde hace mucho tiempo no asientasA pesar de sus proporciones gigantescas, es un equipo particularmente ocupado en varios frentes, pero el anuncio de Banishers: Ghosts of New Eden fue casi una completa sorpresa durante The Game Awards 2022, y es algo que vale la pena explorar con algunos detalles nuevos que emergen en estas horas. Todavía no hay mucho disponible, a decir verdad, pero una fecha de lanzamiento programada para 2023 sugiere que los trabajos pueden estar en marcha y el juego podría representar un producto importante para Dontnod y Focus Home Entertainment en los próximos meses, así que más información llegará pronto. También sabemos que el equipo tiene la intención de lanzar 8 nuevos juegos entre 2023 y 2025, por lo que es razonable esperar un ritmo algo apretado en cuanto a lanzamientos, aunque es probable que tenga un espacio importante en la oferta de Dontnod, junto con varios proyectos. Mientras tanto, vimos el primer teaser en The Game Awards 2022, lo que ya nos hace entender cómo la producción se encuentra en grandes niveles y cómo también hay algunas características ahora típicas del equipo francés en este RPG de acción en tercera persona. . El interés por la parte narrativa ya se hace patente desde este primer vistazo, así como la capacidad de crear un mundo interesante capaz de reconocer al jugador, con tonos dramáticos y un desapego de lo sobrenatural para sacudir las convenciones de una realidad por otras que parecerse Nuestro. Aquí, entonces, está lo que sabemos The Outcasts: Ghosts of New Eden, un oscuro RPG de Dontnod.

historia dramatica

Banishers: Ghosts of New Eden ofrece una dramática historia de amor allá Fecha of Banishers: Ghosts of New Eden trata sobre un par de cazadores de fantasmas y amantes, cuya rutina se ve alterada por un evento dramático. Ambientado en un lugar llamado New Eden, en el año 1695, el juego cuenta aventuras Ante Duarte y Reid McRaith, quienes juraron proteger al mundo humano de la constante amenaza de fantasmas y muertos vivientes que tienden a invadir la dimensión de vida de este extraño mundo. Sin embargo, su brillante carrera, entrelazada con la historia de amor que une a la pareja, encuentra un trágico obstáculo: gravemente herida durante una pelea, Ante se ha convertido de hecho en lo que juró derrotar y odiar para siempre. Esto crea un contraste entre la actuación de ambos, que siguen cooperando para llevar a cabo su labor de cazafantasmas, y el caso de la mujer, que sigue negando su condición de fantasma, y ​​la pareja sigue cumpliendo el sueño imposible de ser juntos. El drama típico de una novela de Dontnod, construido alrededor de los conflictos intratables en los que se ven atrapados los personajes principales, también se encuentra en Banishers: Ghosts of New Eden y también se convierte en una parte integral de la estructura del juego, ya que se basa en el uso de los poderes especiales que Antea obtuvo en su condición El nuevo fantasma. Ambos personajes se encuentran muy desgarrados. conflictosPor un lado está Ante, que busca escapar de la dimensión de los espíritus luchando contra sus semejantes y, por otro lado, está Red, que continúa cazando fantasmas mientras se da cuenta de que su amor está del otro lado de la cerca. En tal situación, las elecciones que los jugadores podrán hacer para determinar el curso de la historia tienen más peso, lo que tendría una carga moral significativa y tendría consecuencias importantes, según lo informado por Dontnod.

¿Aventura de acción o juego de rol?

The Outcasts: Ghosts of New Eden es un RPG de acción en tercera persona Un poco de misterio es una definición Tocar of Banishers: Ghosts of New Eden, del que se ve muy poco en el tráiler, es en todos los aspectos un vídeo con corte cinematográfico que pretende sobre todo montar la historia y hacernos sumergirnos en la atmósfera especial del juego. Solo en los segundos finales del tráiler podemos ver lo que parece ser un breve clip del juego real, claramente ambientado de acuerdo con los cánones de la acción en tercera persona con la vista detrás del héroe. El corto muestra a Red como el personaje principal, mientras que Antea en su forma “espiritual” lo precede y toma parte en la investigación, hasta que ambos deciden atacar a los enemigos. En este punto, podemos imaginar que la acción se desarrolla a través de diferentes estilos de lucha, con Red confiando en el uso de armas físicas y Antea posiblemente pudiendo usar poderes extraídos de su propia condición. Aunque en el vídeo aparece que el mando está puesto exclusivamente en Rojo, Dontnod ya ha comunicado muy claro que será posible Usa ambas letras, explotando así habilidades y posibilidades de ataque extremadamente diferentes. Poco antes del enfrentamiento, se ve en el tráiler que Antea se agacha para advertir algunas pistas y comprender la naturaleza de la criatura con la que tienen que enfrentarse, lo que podría presagiar pequeños elementos de aventura investigativa, al estilo de The Witcher.

En Outcasts: Ghosts of New Eden, Antia parece ser un personaje particularmente complejo. Ahí también sistema de progresión Lo que podría contener referencias al reino de los juegos de rol, ya que estamos hablando de desbloquear nuevos equipos y habilidades para ambos, por lo que probablemente podamos esperar los cebos habituales de los juegos de rol, como árboles de habilidades y similares. No se ha informado sobre el modo multijugador cooperativo, por lo que por ahora solo podemos suponer que los dos héroes se pueden usar por turnos o configurando la campaña completa para uno u otro, pero esperamos más aclaraciones al respecto. respecto.