Baldur’s Gate 3: Larian tiene más actualizaciones planeadas y quizás incluso nuevas carreras

Está claro que Larian Studios todavía tiene la intención de brindar soporte a largo plazo. Puerta de Baldur 3 Con nuevas actualizaciones que no sólo mitigarán los fallos del juego, sino que también introducirán nuevos elementos, que también pueden incluir Nuevas carreras jugables.

La confirmación se produjo durante una transmisión en vivo en el canal oficial de Xbox, durante la cual el director de redacción Adam Smith reveló que el estudio había hecho esto. Otros planes para actualizaciones Baldur’s Gate 3. Está claro que el estudio quiere mantener el máximo secreto sobre las sorpresas que pueden esperar los jugadores, como lo ocurrido con la última actualización que añadió un nuevo epílogo. Cuando se le preguntó si habría carreras jugables adicionales además de las 11 que ya existen, Smith anunció que no había planes concretos en proceso, pero que era poco probable que los descartara antes de tiempo.

“En Larian Studios tenemos más actualizaciones planeadas y aún no hemos terminado”, dijo Smith. “No tenemos ningún plan específico para nuevas cepas por el momento, pero no vamos a decir que no.

Teniendo en cuenta cómo la experiencia del jugador en Baldur’s Gate 3 puede cambiar según la raza elegida, agregar más opciones requeriría mucho esfuerzo por parte de Larian Studios pero al mismo tiempo convencería a muchos jugadores de aceptar un nuevo juego.