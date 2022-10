AstroSamantha, un clima de colaboración único en la estación espacial VÍDEO – Espacio y Astronomía

No hay otro lugar en el mundo que no sea la guerra y el trabajo en armonía: “En la Estación Espacial Internacional hay un ambiente único de cooperación” y por eso también “lo extraño y lo extrañaré”. Samantha Cristoforetti no oculta su nostalgia por la vida en órbita, cuatro días después de regresar de la misión Minerva. “Allí encuentro una gran determinación para poner siempre en primer lugar lo que nos une. Es una atmósfera que solo he experimentado en mi vida en la Estación Espacial Internacional”, dijo el astronauta de la ESA. 170 días de la misión Minerva para periodistas europeos, en la rueda de prensa organizada por el Centro de Formación de Astronautas de la Agencia Espacial Europea en Colonia.

“Gracias a todos por darme la oportunidad de viajar dos veces, fue un privilegio” Fueron sus primeras palabras. Fue recibida por el director general de la Agencia Espacial Europea, Josef Schbacher, para quien Minerva fue una “misión fantástica” y el presidente de la Agencia Espacial Italiana (ASI), Giorgio Sacuccia, para quien “la misión de Minerva fue un símbolo de paz”. .” De “fuerte valor simbólico en este momento de crisis internacional”.

AstroSamantha dijo que le va bien, “Tal vez mejor que la última vez, me parece que esta segunda vez todo se ha vuelto más fácil”. También habló de su amistad con compañeros de tripulación, como su amistad con el ruso Oleg Artemyev, de quien tomó el mando de la Estación Espacial Internacional el 29 de septiembre y con quien afrontó una caminata espacial el 21 de julio.. “Es muy generoso y han realizado la caminata espacial juntos y han creado un vínculo muy fuerte”, dijo.

Entre los mejores recuerdos, también está la sensación única de ingravidez y hay nuevos discos que me llevo a casa., como la primera caminata espacial y el primer comando de la Estación Espacial Internacional por parte de una mujer astronauta europea. Sumando 170 días desde su última misión a los 200 de la misión Futura de 2014, también es la segunda mujer más larga en órbita después de la estadounidense Peggy Whitson.

Convertirse en líder “cambia no tanto en el día a día, sino en la responsabilidad si ocurre algo grave”. También era una moda volver encogiéndose de hombros: “Era una pregunta abierta. Me preguntaba si sentiría náuseas al entrar al mar por las olas, pero tuvimos suerte. Luego vino el barco de rescate que siguió moviéndose y luego el helicóptero otra vez.Finalmente -añade- cuando aterrizamos en Jacksonville estábamos en contacto con el continente.