“Arthur llegó tarde, ¡salió! Dybala, De Sciglio y la selección de McKennie” – SOS Fanta

Eve conferencia de prensa para Massimiliano alegre. El técnico de la Juventus se presentó ante los periodistas antes del partido contra el Venecia previsto para mañana a las seis de la tarde, y estas son sus palabras: “El próximo paso de la Juventus es el partido de mañana, que será complicado. En casa marcan mucho No creo que hayan marcado goles solo contra el Inter. Intentarán hacer un trabajo histórico, hay que ser mental y respetuoso, físicamente hay que correr y luego saldrán las cualidades técnicas. Necesitamos el planteamiento correcto ”.

¿Quién viene y quién no vuelve? – “De Shiglio está bien, McKinney aún noHasta hoy estaba solo parcialmente en el grupo y se unió la semana que viene. Ramsey todavía está fuera, Arthur tuvo mala suerte y llegó tarde al entrenamiento esta mañana, no lo llamarán“.

Hoy en día – “Creo que los jugadores han entendido el momento, la importancia del compromiso de mañana y estoy seguro de que harán un buen partido”.

Este es mi récord – “¿Parada y dos del medio? Si juega De Sciglio, Cuadrado se adelantará y Bernardeschi se quedará en su posición de izquierda. Allí lo hace mejor, tiene más libertad de movimiento”.

Dybala – “Está bien, se ha entrenado con el equipo, está listo y listo para jugar”.

Cayo George – “Por el momento, no tomamos en cuenta la hipótesis de la cesión para nada. Está mejorando cada vez más y tendrá espacio, jugará”.

Arturo – “Llegó tarde la víspera del partido, no es justo. A partir del martes estará de regreso con el equipo. Son cosas que pasan durante el año, no es problema”.

Venezuela – “Solo en Venecia @chiellini y yo lo jugamos. Es un campo extraño, si no juegas con la aplicación adecuada corres el riesgo de lastimarte. Ganaron a la Fiorentina, marcaron muchos goles y jugaron bien de manera proactiva”.

peregrinos – “Luca ha crecido mucho y tiene mucho mérito. Quería quedarse en la Juventus, está creciendo y creo que todavía puede mejorar. Es una alternativa válida a Alex Sandro”.