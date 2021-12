Juventus, Allegri: "Somos como Semana Santa, siempre hay una sorpresa ... pero en Venecia es más importante que otras"

Turín – Enfoque máximo para un partido importante, en realidad “más importante que otros”. sobre el período de Separación de la zona de los héroes Y confirmar el crecimiento mostrado por la Juventus en los últimos partidos, al menos desde el punto de vista de los resultados. Además de las cualidades del equipo de Zanetti, es la mentalidad del equipo lo que preocupa a Allegri: “Tenemos que jugar al boicot”. El primero en pagar las consecuencias de la falta de la mentalidad adecuada es el brasileño Arthur, que no fue convocado por el retraso en los entrenamientos: “Estuvo antes del partido, pasan cosas pero estará disponible a partir del martes”. Arthur no estará disponible con Danilo, Kiza, McKinney y Ramsey lesionados, y este último se acercará a la venta en enero. Allegri no sabe si será suficiente, dado que este año la Juventus es “como Semana Santa, siempre hay una sorpresa”: seguro que los mensajes que envía el técnico son inconfundibles y hacen del partido de Benzo “un terreno de juego especial para los chicos excepto para Chiellini. Nunca jugó ”, uno de los importantes En el período previo al partido de la Juventus.

Massimiliano Allegri ha sumado tres victorias con signos positivos en sus últimos tres partidos. ¿Cuál podría ser el siguiente paso?

“El partido de mañana es complicado porque el Venecia marcó mucho en casa. Creo que no marcó un gol solo con el Inter. El descuidado viene de una mala derrota ante el Verona donde dominó la primera parte. Juega. Con la Juventus, Intentaremos hacer un trabajo histórico. Tenemos que hacerlo. Nos ponemos en pie de igualdad con ellos a nivel físico y mental, en este punto aparecerán las cualidades. Pero se necesitará el enfoque correcto “.

¿Cómo está Di Siglio?

“Está bien, y McKennie regresará la semana que viene. Ramsey todavía está fuera: no habrá Arthur que llegue tarde al entrenamiento y no lo llamarán. Llegó tarde el día antes del partido, sucedieron cosas y estará disponible de nuevo “

¿Estos tres partidos entre tú y el descanso te ayudarán a entender cómo se recupera el equipo porque te enfrentarás a rivales que te esperan?

“No es una cuestión de recuperación, de la campeona o de la Liga. Es una cuestión de porcentajes en la fase goleadora, tenemos que ser más claros, más malos de cara al gol porque el porcentaje es demasiado bajo para la Juve. Marcar”. un gol tenemos que crear cinco ocasiones, así que tenemos que esforzarnos más. Para mañana, creo que el partido estará en peligro si lo interpretamos mal, pero creo que los chicos entienden la importancia del partido de mañana, para el coincidir con sí mismo y por el momento. Rendimiento “

Si De Sciglio regresa entre los dueños, ¿volveremos a ver el 4-2-3-1?

“Si De Sciglio juega con normalidad, Cuadrado llegará más lejos y Bernardeschi está en la izquierda, haciendo un mejor trabajo porque tiene más libertad de movimiento”.

¿Cómo es la actuación de Dybala con Malmo en medio del partido?

“Está bien, está entrenado y listo para jugar”

¿Es mejor para Caio Jorge jugar una temporada o ir cedido?

“Por el momento, no hemos tenido en cuenta esa hipótesis. Lleva tres meses aquí, tiene problemas físicos pero ahora está mejor y poco a poco irá encontrando espacio”.

¿Aparecieron signos negativos mientras seguía presionando el botón de enfoque a la luz del partido contra Venecia?

“Nuestro rumbo este año es así. Dado que es un momento importante, más que otros, necesitamos dar una señal desde el punto de vista del desempeño. Entonces no sabemos cómo terminan los juegos”.

Ya había señalado la peculiaridad del estadio y del Estadio de Venecia esa noche. ¿Cuáles son los riesgos?

“Nadie conoce el campo, tal vez solo Kelly y yo. Llegas en ferry, el campo es más pequeño: si no vas allí y no juegas un juego regional, entre comillas, corres el riesgo de lastimarte. Todo parece Más pequeño y apretado y el balón siempre está en juego. Marcaron. Tres goles contra la Roma, ganaron a la Fiorentina y luego jugaron bien, enhorabuena a Zanetti. Necesitaremos un partido importante ”.

¿Cómo es el Pellegrini?

“Luca ha crecido mucho, tiene muchas ventajas porque quería quedarse en la Juventus, ha crecido y todavía puede mejorar. Una alternativa válida a Alex Sandro”.

La Juventus es el único equipo que termina primero en el grupo. ¿El resultado dará al equipo la confianza y la satisfacción de quienes dicen que no juegas a la europea?

“Muchos dicen muchas cosas, pocos adivinan y muchos se equivocan. El fútbol es hermoso porque es cuestionable, lo siento por Atalanta y Milán. El Milán tuvo un grupo difícil, Atalanta perdió en el último partido. El primer lugar es satisfacción pero tenemos que” piensa en el campeonato en el que estamos claramente atrasados. Y tenemos que trabajar para restaurar la estabilidad en la clasificación ”.

Dijo que los hombres entendieron el tema del enfoque. ¿Es su madurez o la madurez del grupo?

“¡Veamos mañana en el partido! Siempre es Semana Santa, siempre hay una sorpresa (sonrisas, nota del editor)”

Hace unas semanas, Sacchi marcó sus expectativas para la Champions League, con el Inter y la Juventus por detrás de Milán y Atalanta. ¿Quieres comentar estas palabras?

“Creo que habla con tanta pasión como en el fútbol. Entonces, lo que hizo habla por él, siempre hay que escucharlo”.