Aries, mejor contrólate en la mesa. Horóscopo de mañana martes 11 de octubre

Torre de Barbanegra Mañana martes 11 de octubre

Aries. 21/3 – 20/4

Con Venus opuesto a Libra y Júpiter en el signo, es posible que te encuentres muy condescendiente en la mesa. ¡Échale un vistazo! Un viaje organizado muy interesante que te transportará a un mundo lleno de magia.

buey. 21/4 – 20/5

No os permitáis cargaros con principios y reglas que ya no se corresponden con lo que son ahora. Urano quiere que cambies, transformes y modifiques. Saturno vs: pensamientos que dificultan el enfoque, capacidad de discutir un poco distorsionada.

mellizos. 21/5 – 21/6

Mercurio está en Libra, por lo que no puedes dejar de notar el comportamiento de una persona que predica bien, pero rasca muy mal. Resuelva una cosa a la vez. No te impacientes, no arriesgues lo que has logrado hasta ahora.

cáncer. 22/6 – 22/7

Para desterrar los pensamientos oscuros, nada mejor que charlar con un amigo leal y de confianza, incluso para obtener valiosos consejos. Adopta un pasatiempo o tu día se convertirá en una molesta lista de compromisos.

León. 23/7 – 23/8

¿A veces sientes que te estás conteniendo? No te preocupes demasiado y mantén el punto. Saturno adverso te juega algunas malas pasadas. ¿Estás buscando amor? Quizás encuentres un alma gemela que te haga experimentar los sentimientos deseados.

Bakr. 24/8 – 22/9

En el trabajo, cuando puedes, pasas la mano, pero ahora, con Neptuno hostil, no fue así. ¿Estás seguro de que todos los que están frente a ti son personas confiables? Con tal Neptuno, eres impredecible y esquivo. Situaciones que no son aptas para dos personas.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Tienes una personalidad fuerte que no le teme a nada. ¡Ahora con el empuje combinado de Mercurio, seguirás tu camino más convencido! Cuando decida quedarse más tiempo en la familia, evitará crear confusión y resentimiento.

El Escorpion. 23/10 – 22/11

Para quienes viven en pareja o solteros, Neptuno en trígono con Piscis garantiza un período romántico lleno de tiernos encuentros. Con la presencia desfavorable de Urano, la inexactitud y la prisa por sacar conclusiones no te ayudarán.

Sagitario. 23/11 – 21/12

Gracias a los aliados de Mercurio y Venus, dejarás de lado las dudas y vacilaciones, y finalmente podrás acercarte y conocer gente interesante. Incluso si el desmoronamiento de Marte te tienta, podrás no caer en las disputas familiares habituales.

Capricornio. 22/12 – 20/1

Si quieres aceptar tus ideas y proyectos, tendrás que trabajar un poco, y luego verás que se hacen realidad tal y como deseas. Con Mercurio en la cuadratura de Libra, no llores mucho por la leche… ¡Ahora derrámala!

Acuario. 21/1 – 19/2

Con Saturno en el cielo y Mercurio en trígono, tendrás evidencia de que para tratar con ciertas personas es mejor optar por una actitud más diplomática. Si parece demasiado frío y distante, espere reprimendas y críticas de su pareja.

pez. 20/2 – 20/3

En esta actividad aprenderás a descender de la nube de Neptuno siempre que lo pidas. Y lo hará de inmediato, para su propia satisfacción y la satisfacción de los demás. Con Neptuno atado, para despertar el amor, necesitas que las almas se unan.

© Todos los derechos reservados